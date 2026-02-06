Coppa Italia Frecia Rossa: Atalanta-Juventus 3-0

L’Atalanta batte la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia 2025/26 e vola in semifinale.

Nel primo tempo la Juve sfiora il vantaggio on Conceicao, il portoghese si destreggia bene in area di rigore e calcia da distanza ravvicinata , Carnesecchi respinfe in tuffo, poi con un’alt raconcusione a giro centra la traversa .Al 25’ fallo di mano in area di Bremer:il difensore brasiliano tocca lapalla con la mano su cross di Ederson ce dopo controllo Var il penalty viene confermato dall’arbitro Fabbri, dal dischetto di Scamacca al 27’ trasforma . La reazione della Juve non è rabbiosa e si va al riposo con l’Atalanta in vantaggio 1-0.

Nlla ripresa Spalletti chiama in causa il neo-.acquisto Boga, con i bianconeri che cercano incessantemente il pareggio. Al 77’ la Dea raddoppia: fuga di Zappacosta e cross sul secondo palo e zampata vincente di Sulemana, per il 2-0. Nel finale, all’85’, arriva il trsi di Pasalic (il croato appena entrato in campo al posoto doi De Ketelaere),iln destro diagonale sbuca per la terza volta Perin., L’Atalanta vola in semifinale, dove attende la vincitrice di Lazio-Bologna: Juventus eliminata.

IL TABELLINO

Atalanta-Juventus 3-0

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 31’ st Kossounou), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (dal 25’ st Bellanova), de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (dal 38’ st Pasalic), Raspadori (dal 30’ st Krstovic); Scamacca (dal 25’ st Sulemana). All. Palladino. A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Bakker, Musah, Samardzic, Zalewski.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti (dal 19’ st Boga), Bremer, Kelly; Locatelli (dal 29’ st Koopmeiners), Thuram; Conceicao (dal 35’ st Zhegrova), McKennie, Cambiaso (dal 36’ st Openda); David (dal 29’ st Holm). All. Spalletti. A disp. Pinsoglio, Di Gregorio, Cabal, Miretti, Adzic, Kostic, Yildiz.

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 27’ rig. Scamacca (A), 77’ Sulemana (A), 85’ Pasalic (A).