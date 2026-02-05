Lang , la verità sul Napoli: non sono stato trattato onestamente”

Lo si era intuito sin dalle prime poichisimi apparizioni in maglia azzurra del Napoli, che non era iniziato un”amore’ tra Antonio Conte allenatore campiondi d’Italia e . L’attaccante olandese , Noa Lang poi ceduto nel mercato di gennbnaio in prestito al Galatasaray , acquistato dal PSV Eindhoven per la cirfra di 25 milinioni di euro Tante le cose che non sono andate, su tutte un rapporto non proprio idilliaco con il tecnico salentino.

“Con lui non è scattata la scintilla. Devi anche essere trattato onestamente e non avevo affatto quella sensazione. All’inizio sentivo di voler lottare per il mio posto al Napoli, ma c’è anche un Mondiale in arrivo in estate, quindi la mia scelta ha a che fare anche con quello”, ha dichiarato Lang in un’intervista a ESPN.