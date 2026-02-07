Lazio, Sarri:”io sono come i tifosi, mi piacerebbe sognare e in questo momento non è possibile”

Maurizio Sarri non si smentisace da altre dichiaraizioni e sul momento difficile che sta vivendo la Lazio:” :”C’è un contratto in essere, ho preso una decisione a inizio anno e vado avanti con quella. Se non ci sono cose che possono far cambiare opinione alle due parti si può andare avanti. Non ho l’ossessione della vittoria, ma del sogno sì. Mi piacerebbe avere una squadra che mi possa far sognare, una squadra che mi lascia la sensazione di poter fare qualcosa di importante. Io la mia carriera l’ho fatta, adesso mi devo divertire”.