Coppa Italia Freccia Rossa: Atalanta-Juventus 3-0
Juventus, Spalletti:”Sul rigore: “E’ rigore, perché è rigore?”
Juventus, Bremer:" è difficile parlare del rigore e della regola"

Juventus, Spalletti:”Sul rigore: “E’ rigore, perché è rigore?”

Febbraio 6, 2026
scritto daRedazione

Luciano Spalletti può cancelkare fa suo taccuino , il primo obiettivo della JUventus : la Coppa Italia Freccia Rossa! I bianconeri alla New Balance Arena , soino stat sconfitti ed elimìnati dall’Atalnata ‘ (3-0).

Il tecnico bianconero analizza così il match: “Loro sono stati più bravi nei momenti determinanti, sono mancate scelte importanti nei momenti chiave. Abbiamo qualche difetto, ma siamo una squadra. Bisogna saper riconoscere i momenti ed essere precisi”, ha detto a Sport Mediaset” Sul rigore: “E’ rigore, perché è rigore, la tocca con la mano. A me interessano altre cose, il mio è un lavoro differente”.

Febbraio 6, 2026
scritto daRedazione
