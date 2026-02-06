Juventus, Spalletti:”Sul rigore: “E’ rigore, perché è rigore?”

Luciano Spalletti può cancelkare fa suo taccuino , il primo obiettivo della JUventus : la Coppa Italia Freccia Rossa! I bianconeri alla New Balance Arena , soino stat sconfitti ed elimìnati dall’Atalnata ‘ (3-0).

Il tecnico bianconero analizza così il match: “Loro sono stati più bravi nei momenti determinanti, sono mancate scelte importanti nei momenti chiave. Abbiamo qualche difetto, ma siamo una squadra. Bisogna saper riconoscere i momenti ed essere precisi”, ha detto a Sport Mediaset” Sul rigore: “E’ rigore, perché è rigore, la tocca con la mano. A me interessano altre cose, il mio è un lavoro differente”.