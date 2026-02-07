Pisa:”Hiljemark:” abbiamo fatto una grande gara”

Ritornato in Italia , dopo aver indossato e magle di Palermo e Gneoa , Oscar Hiljemark, nuovo tecnico del Pisa, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio 0-0 nella gara contro il Verona: “Nel primo tempo siamo stati abbastanza statici , ma in difesa siamo andati molto bene. Nel secondo tempo abbiamo creato due o tre occasioni da gol, mentre il Verona non ha mai tirato in porta. Abbiamo sofferto nel primo tempo con la palla, bisogna continuare a lavorare sfruttando i sette giorni al meglio. Non è stata una partita fantastica, ma ci prendiamo il punto dopo una ripresa fatta molto bene”.