Atalanta, Palladino:”è’ stata una serata perfetta”

Raffaele Palladino si gode la netta vittoria 3-0 contro la Juve , che perette alla Dea di conquistare la semifinale Coppa Italia Freccia Rossa.- IL tenico al termine del match ai microfoni Mediaset:” Siono molto felice per la scietà la squadrae tifososi, dedichiamo la vittori a loro: E ’stata una serata perfetta , ci teiamo a questa competizione , siamo molto felice per questa vittoria, mi è piaciutio lo spirito di questo gruppo anche dei subentrati”.

“Siamno stati convinti , cinici e compatti quando abbiamo difeso. Abbiamo affrontato uno dei più bravi allenatori e la laJuve veniva da tanti risultati postivi. Una partita al limite dove anche loro potevano passare in vantaggio., A fine primo tempo ho detto alla squadra di non abbassarsi e andare avanti e siamo stati ripagati”.