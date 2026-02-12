Federica Brignone ha scrittol suo none nel’Albo prestigioso delle Olimpioadi Inverbali 2026 di Milano-Cortina.

La sciatrice Azzurra iha vinto l’oro in superG, conquistando la medaglia d’Oro Il presidente della Repubblcia Italiana Sergio Mattarella presnete alla gara si e complimentato con la sciatrice azzurra.

Sul podio salgono la francese Miradoli (seconda a 41/100) e l’austriaca Cornelia Huetter U(a 52/100). Quinto posto per Laura Pirovano (a 76 centesimi), mentre Elena Curtoni è settima a 77/100. A 35 anni Federica Brignone completa la collezione olimpica di medaglie dopo l’argento in gigante e il bronzo in combinata a Pechino e l’altro bronzo in gigante a PyeongChang.