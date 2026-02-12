Nel Mondo in miniatura del Subbuteo. Intervista eslusiva al campione ternano Marco Perotti

( Serena Albino) – Intervista in eslcusiva (Sportivo24.it, al campione di Subbuteo Marco Perotti

Buongiorno Marco , grazie a nome di turtta la nostra Redazione per questa intervista. Intanto congratulazioni per tutti i risultati ottenuti nel Mondo del Subbuteo ma , come nasce la passione che ti ha avvicinato a questo sport?

“Dall’età di 8 anni mi sono avvicinato a questo gioco sport ,grazie a mio fratello Simone che ne era appassionato”.

Quali sono le caratteristiche che deve possedere un giocatore di subbuteo?

“Un giocatore di subbuteo deve possedere le seguenti caratteristiche:capacità tecniche, manualità, precisione nel colpo a punta di dito , sensibilità, coordinazione ,controllo del portiere ,intelligenza tattica, visione di gioco, concentrazione , equilibrio, sportività e velocità di pensiero “.

La prima vittoria importante della tua carriera?

“Dall’ infanzia ,dopo un lungo periodo lontano dal panno verde .Nel 2015 ho iniziato a partecipare a tornei agonistici individuali, nel dicembre del 2015 a Terni in Umbria ho conquistato ” la Coppa Umbra” di Subbuteo Classico” .

Considerando i risultati che hai ottenuto , quando hai capito che saresti diventato uno dei più rappresentativi di questo gioco?

“Più che rappresentativo mi considero “appassionato” ,la mia passione e’ cresciuta nel tempo insieme alla prestazione tecnica e tattica , confrontandomi con molti grandi giocatori del circuito agonistico sportivo in Fisct sia a livello regionale e sia a livello nazionale”.

Ci racconti al volo la tua settimana di allenamento tipo?

“Essendo un giocatore agonista tesserato Fisct con il club del Taranto ,mi alleno due volte a settimana a Subbuteo tradizionale e a Calcio Tavolo , il martedì sera a Terni con un gruppo di giocatori Ternani, mentre il sabato a Roma nella Capitale con un altro gruppo”.

Qual’e’ l’esperienza più bella della tua vita Sportiva e quella Personale?

“Ho avuto una grande emozione al mio primo debutto in Serie A con il club Black Rose Roma nel Giugno del 2019 a San Benedetto del Tronto per il campionato a squadre di Subbuteo tradizionale Fisct” .

Dove può arrivare a collocarsi questo sport?

“Attualmente nel 2026 il Subbuteo si colloca come una disciplina Sportiva in forte espansione agonistica , consolidando la sua transizione da gioco nostalgico a Sport strutturato sotto l’egida della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT)”.

C’e’ una scuola da Seguire per diventare un giocatore di subbuteo ,si può diventare allenatori di subbuteo , se esiste una scuola ?

“Il 2 Marzo 2024 ho conseguito il Diploma Nazionale di Istruttore Federale Under al Termine del corso istituito dal Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo”.

“Si, esistono percorsi formativi per diventare giocatori e istruttori di Subbuteo o di Calcio Tavolo rivolti ad adulti e ragazzi dal Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia che includono prove tecniche e teoriche”.

Il Subbuteo : possiamo dire, e’ un gioco che in Italia sta crescendo di appassionati?

“SI , possiamo certamente dire che il Subbuteo sta vivendo una fase di rinascita e crescita di appassionati in Italia consolidandosi come una vera e propria disciplina Sportiva “.

Sul lato economico : quanto costa una squadra di calcio subbuteo e la tua squadra , come si chiama ?

“il costo di una squadra di calcio subbuteo nel 2026 , varia significativamente in base alla tipologia nuova , vintage o replica e alla rarità del modello , in media i prezzi oscillano tra i 18 euro ai 35 euro per i prodotti standard , ma possono superare i 1000 euro per set da collezione rarissimi”.

“La squadra di Subbuteo con cui gioco i tornei e’ la Storica Ternana anni 70.di Mister Viciani, essendo Ternano , di cui sono Tifoso”.

La Federazione italiana Sportiva calcio tavolo punta a una delle discipline olimpiche ?

“La Federazione italiana Sportiva calcio tavolo ( FISCT) lavora costantemente per il riconoscimento Ufficiale del Calcio Tavolo e del Subbuteo Tradizionale come discipline Sportive ad alto livello , mirando a una maggiore visibilità e riconoscimento anche nel contesto del comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)”.

Avere Sempre un obiettivo ben fisso in testa , Qual’e’ il tuo ?

“Obiettivi nella mia vita ne ho raggiunti molti , In questa disciplina Sportiva auspico di raggiungere sempre più traguardi alti e grandi Vittorie”.

I tuoi prossimi impegni agonistici?

“I miei prossimi impegni agonistici sportivi in Fisct saranno i seguenti:A Febbraio Coppa Italia 2026 Calcio Tavolo ad Anagni Frosinone , poi Campionato regionale Fisct Umbria di Calcio Tavolo a Perugia.A Marzo torneo Subbuteo tradizionale Fisct Lazio a Roma , Guerin Sportivo di Subbuteo Classico a Vitorchiano Viterbo.Po altri Tornei in programma nei mesi di Aprile , Maggio e Giugno”.

Grazie Marco , a questo punto : Fora Ternana ! “Si sempre , ma…. in Miniatura“