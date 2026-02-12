Esclusiva MilanVibes: Intervista a a Marco Guidi (Gazzetta dello Sport)

Il direttore Pietro Balzano Prota ha intervistato Marco

Guidi sul canale Youtube di MilanVibes per il format di

Milan Update. Argomenti? Mercato, Nkunku, Allegri e

Scudetto.



Ad oggi il mercato del Milan lo promuovi?

“Io nel complesso lo promuovo. La squadra sta ottenendo risultati

migliori dello scorso anno. In questo discorso ci metto dentro anche

l’allenatore perché comunque è stato un acquisto. Il mercato è stato

diviso in due parti, un mercato per il subito: Rabiot, Modric, Fullkrug, che

hanno dato e stanno dando delle risposte importanti. Un mercato invece

per l’avvenire. Sull’avvenire fare i conti ora è difficile. Vedi Jashari, che

vuoi per l’infortunio o per la competitività che c’è a centrocampo, sta

giocando poco. Uno potrebbe farsi delle domande sui 34 milioni spesi,

ma bisogna ragionare sul lungo, a me il giocatore piace e secondo me è

un buon acquisto. Così come per Athekame che ovviamente non è

pronto per fare il titolare, ma qualche segnale lo sta dando. De Winter è

migliorato molto. Nel complesso ti dico che il mercato lo promuovo. Non

ho messo Nkunku che ancora nel guado. Un acquisto pagato molto per il

subito che finalmente sta iniziando a rendere dopo mesi difficili.

Io sono convinto che un attaccante a giugno arriverà. Nessuno al

momento, credo neanche il Milan, sappia chi è di preciso. Dipenderà

molto dalle condizioni che si creeranno. Se vuoi la mia sensazione e il

mio nome, corroborata da un interesse che c’è, è che Moise Kean possa

diventare l’attaccante del Milan. Tra i profili che stanno seguendo,

secondo me per accessibilità, livello, il fatto che sia italiano, potrebbe

essere il giocatore su cui il Milan alla fine concentrerà i propri sforzi. La

lista è più lunga, ma considerando che la Fiorentina a meno che vinca la

Conference League, difficilmente andrà in Europa, secondo me è il

giocatore più attaccabile rispetto ad altri”.

Hai intervistato Nkunku. Come l’hai trovato?

“Ero andato alla presentazione del giocatore a inizio settembre e ora è

completamente diverso. Prima sembrava un po’ più timido, non capiva

ancora bene dove era arrivato e dava delle risposte di circostanza. Ora

mi sembra abbia molta più fiducia in se stesso. Ha detto che Milanello gli

ricorda Clairefontaine. L’ho trovato fisicamente più in forma. Quando è

arrivato, non era grasso, ma si vedeva che quei 2-3 chili di troppo li

aveva. Era stato fermo dopo il Mondiale per Club. Ora è molto tirato. Lui

dice di non essere ancora al 100%. Ha detto inoltre che è la prima volta

che affronta una stagione senza la preparazione estiva e dice che è

qualcosa di tremendo, perché ti accorgi che vai a un terzo delle

potenzialità e a un terzo degli altri. L’impressione che mi ero fatto a

settembre era quella di un ragazzo timido, ma non lo è così tanto.

Sicuramente è un ragazzo educato però è spigliato, fa le battute, ride.

Ha detto una cosa interessante. “Quando non riuscivo a segnare, che

Allegri disse che dovevo ridere di più, io ero molto nel mio mondo.”

Probabilmente è una persona che vive le sue cose molto interiormente e

quindi quando le cose vanno bene si vede che è felice. Quando le cose

vanno meno bene, lui è uno che interiorizza e non lo si vedeva mai

ridere. Nell’intervista su 40 minuti, 20 minuti ha riso. Abbiamo fatto

l’intervista in inglese, ma lui dice che quando parla Allegri sul campo

capisce già l’italiano. Sul campo usa l’italiano.

Nkunku è già da considerare un titolare con tutti i problemi fisici che

hanno avuto Leao, Pulisic e anche Fullkrug. Gioca chi c’è adesso

fondamentalmente, poi bisognerà vedere quando ci saranno tutti. Certo

che all’inizio non aveva uno status da tale. Io credo che sia

tecnicamente che come giocatore sia lì. A seconda dei momenti di forma

può giocare al posto di Pulisic o di Leao. Con tutti al 100% è difficile che

capiti, quindi è a tutti gli effetti da considerare un titolare”.

Una chicca su Kaladze

“Fisicamente, a parte qualche capello bianco, è come giocava, anzi più

grosso. Si allena tutti i giorni, è molto amico di Čimaev, campione di

MMA e di diversi pugili, ha un pugno… Non l’ho fatto arrabbiare, ma lui

ora ha un ruolo politico importante in Georgia ed è sottoposto a

parecchie critiche, penso si arrabbi per cose più serie che il calcio”.

È Massimiliano Allegri il vero top player di questo Milan?

“Si è dimostrato sicuramente in grado di rialzare il Milan che era in una

situazione non da Milan. Poi qualcuno può dire “il gioco non mi piace”,

però c’è un identità. Nel mestiere dell’allenatore ci sono cose visibili e

non visibili, la gestione è intuibile ma non visibile e in questo secondo

me Allegri si è dimostrato ancora una volta un grande allenatore. Gestire

i gruppi è la sua vera forza, è bravo a far convogliare le singole

individualità nel gruppo. Anche Nkunku nell’intervista alla domanda su

quali fossero gli obbiettivi ha risposto in linea con le risposte

dell’allenatore. Tutti ragionano con la testa del mister. Chiaro dal punto di

vista del gioco non è il Milan di Sacchi, però ci sono tanti modi di giocare

e non ce n’è uno giusto. Il risultato non sempre premia il gioco, ma io

credo che una continuità di identità l’abbia data. Penso che lo step

successivo sarà quello di migliorare l’identità, ma intanto iniziamo a

registrare i primi ottimi risultati”.

Qualche retroscena di mercato?

“Il penultimo giorno di mercato, te lo do per certo, il Milan ha chiamato il

Brighton per il prestito di Enciso. Non chiedermi il perché, è un

trequartista difficilmente collocabile nello schema di Allegri. Seconda

punta non ce lo vedo. Magari c’era l’idea di aggiungere un jolly che

potesse sconvolgere, però un tentativo è stato fatto. Ho fatto fatica a

crederci anch’io, ma la persona che me l’ha detto era coinvolta nella

cosa, quindi è vera per forza”.

Questo Milan al completo dove può arrivare?

“Un Milan senza coppe al completo può lottare per o Scudetto. Lottare

per lo Scudetto però è un concetto molto vago. Posso farlo come lo ha

fatto il Napoli l’anno scorso vincendolo con pochi punti, ma se l’Inter ne

fa 91 diventa difficile. Io penso che la soglia massima del Milan sia tra gli

80-85 punti massimo. Se ne fa di meno è perché c’è stato qualche

rallentamento a mio parere. Il tempo finale lo fa anche la modalità della

corsa, se ho tre campioni davanti performo meglio, come nell’atletica. Se

le avversarie dietro iniziano a balbettare probabilmente fai meno punti

anche te perché inizi a essere sicuro di andare in Champions.

L’obbiettivo dichiarato è ovviamente rientrare in Champions, ma io so

che all’interno dello spogliatoio giocatori e Allegri ci pensano allo

Scudetto, sarebbe alieno se non pensasse a cosa fa l’Inter”.

Cosa ti aspetti come scelte di formazione tra Pisa e Como? Possonoessere queste partite uno step importante per capire cosa farà il Milan?

“Sicuramente la serie di trasferte tra Como, Roma e Bologna è già stato

uno step. Il Milan ha fatto 7 punti e può ancora sperare nello Scudetto.

Le prossime con le piccole dovranno dirci la stessa cosa: il Milan

davvero rimane in scia o sarà il derby a decidere?

Contro il Pisa mi aspetto una fomrazione simile all’ultima. Ha riposato

Pavlovic, ha riposato Tomori, io penso però che De Winter sta talmente

bene che non sarà lui a riposare, però può anche essere che Allegri

decida diversamente. Pulisic do per scontata la panchina. Leao ormai è

un punto di domanda tutte le settimane. Nkunku sicuro titolare. Fullkrug

dal primo non credo, per una questione di gestione del dolore, ma

sarebbe una gradita sorpresa. Vorrebbe dire che il dolore al dito sta

migliorando, posto che quando è entrato l’ho sempre visto bene”.

Sul riscatto di Fullkrug?

“Il Milan ha un parco attaccanti di 5 elementi e abbiamo detto che cerca

un sesto. Secondo me non rimarranno tutti e 5. Sarà da vedere se sarà

venduto Santi Gimenez? Se ci sarà una partenza illustre? Spero di no

ovviamente. Nei prossimi mesi Fullkrug può giocarsela sul campo la

conferma. Se continuasse a fare bene e a fare gol decisivi, viste le

condizioni, perché no?”.

Su Modric?

“Questo è un grande tema. Purtroppo Modric è una cosa che decide

solo lui. Ha l’opzione per il secondo anno. C’è il Mondiale in mezzo.

Sicuramente lui si sta vivendo alla grande quest’anno. È contentissimo,

però è anche vero che stiamo parlando di un ragazzo che andrà per i 41

anni.

Cosa gli lascerà il Mondiale?

È una cosa veramente personale.

Magari il tifoso dice: “Siamo tornati in Champions e ora decidi di

andartene”, ma cosa vuoi dire a un uomo di 40 anni che ha fatto tutto e

ha visto tutto. Non ha ancora deciso. Lui da bambino aveva il Milan

come squadra satellite, ma sappiamo anche che aveva Boban come

idolo. Sappiamo che Boban è presidente della Dinamo Zagabria e già

l’estate scorsa ci aveva provato. Bisogna capire la sua volontà”