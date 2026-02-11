L’ex arbitro Morganti: “Manca la seconda ammonizione per Ramon”, Panucci:” l’arbitro era a due metri , era giallo netto”

L’ex arbitro Emidio Morganti, ospite-commentatore su Mediaset, ha analizzato gli episodi arbitrali di Napoli-Como:

“Sul primo fallo di Jacob Ramon, bravo Manganiello a capire dove fosse stato commesso il fallo per capire che è calcio di punizione, e poi ha fatto la sua scelta disciplinare. La direzione è un po’ laterale, quindi diamo beneficio a Manganiello.

Lo stesso difensore, Ramon, all’inizio del secondo tempo mette giù al limite dell’area Hojlund: Manganiello è molto vicino e non capisce la velocità del difensore. Sceglie di non dare il cartellino giallo, ci sarebbe stata una seconda ammonizione lecita e l’espulsione del giocatore del Como . Nel primo caso gli diamo il beneficio di aver fatto la scelta giusta, ma nel secondo caso c’è l’ingenuità oltre che del difensore dell’arbitro“.

Anche Christian Panucci, ai microfoni di Mediaset e si è soffermato sulla mancata espulsione di Ramon in Napoli-Como: “È una seconda ammonizione, punto! L’arbitro era lì a due metri ed è molto grave non vederlo. Secondo me questo lo deve vedere, è gravissimo!“.