Cagliari , Pisacane:”dispiace abbiamo sbagliato tanto”

Dopo tre vittorie consecutive , il Cagliari si ferma e incassa una sconfitta allo stadio Olimico (2-0) contro la Eoma. Il tecnbico del Cagliari Fabio Pisacane ai microfoni Skyal termine del match:” Quando perdi è chiaro che c’è sempre qualcosa che puoi fare meglio. E’ difficile dire che la Roma sia in emergenza, basti pensare alla gara d’andata quando Baldanzi giocava falso nove, oggi avevano un attaccante vero come Malen”. “Dispiace perché abbiamo sbagliato tanto, la squadra non ha fatto una prestazione brillante – ha aggiunto -. Ma se la Roma lotta per certi obiettivi ci sarà un motivo”.