Cremonese, Nicola;” un buon secondo tempo, questa è la strada per l’obiettivo”

Davide Nicola , tecnico della Cremonese ,dopo la sconfitta contro l’Atalanta 2-0: ” Nella rirpesa abbiamo giocato bene , è questa la strada per la salvezza. I nuovi si stanno integrando – spiega il tecnico della Cremonese -. Prendiamo gol all’inizio perché la prudenza ci porta a essere meno attenti, magari a fare l’ultima scalata in ritardo. Nelle partite bisogna essere efficaci da subito. Non ci vuole una preoccupazione eccessiva, peccato che abbiamo reagito in ritardo”.