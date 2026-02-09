Cremonese, Nicola;” un buon secondo tempo, questa è la strada per l’obiettivo”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 9, 2026
Redazione

Davide Nicola , tecnico della Cremonese ,dopo la sconfitta contro l’Atalanta 2-0: ” Nella rirpesa abbiamo giocato bene , è questa la strada per la salvezza. I nuovi si stanno integrando – spiega il tecnico della Cremonese -. Prendiamo gol all’inizio perché la prudenza ci porta a essere meno attenti, magari a fare l’ultima scalata in ritardo. Nelle partite bisogna essere efficaci da subito. Non ci vuole una preoccupazione eccessiva, peccato che abbiamo reagito in ritardo”.

Febbraio 9, 2026
Redazione
Febbraio 9, 2026
Febbraio 10, 2026

