Juventus, Spalletti:”Stasera i ragazzi hanno giocato una grande partita, ribaltando un risultato difficilissimo”

Luciano Spoalletti è soddisfatto del pareggio 2-2 contro la Lazio . La JUve le ha provate in tutti i modi per vincere il match .” Locatelli finora è stato uno dei migliori, una palla persa non deve precludere niente. Sono cose che nel calcio succedono, quello che ci dobbiamo portare dietro sono la reazione e la prestazione fatta.Si va avanti con tranquillità e si lavora”. Sollecitato sul rigore non cioncesso per il fallo su Cabal:” quello di stasera è rigore tutta la vita, perché il difensore crea un danno: ma la cosa che non va bene è che l’unico che non è professionista in una partita come questa è l’arbitro. Lui deve andare a casa e pensare a certe cose, per valutare se fa ancora questo lavoro o no. Io ho provato a interessarmi delle situazioni e questa è una cosa che crea squilibrio”.