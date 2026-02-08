Lazio , Sarri:”Dentro la squadra non c’è un clima negativo, ma abbastanza positivo”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione

l termine della sfida con la Juventus, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn:” i rimane un pizzico di rammarico, ma mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono difficilmente distruggibili: stanno reagendo a tutto, non hanno mai piegato la testa davanti alle difficoltà. Da questo punto di vista mi danno soddisfazioni.  Il rammarico è aver avuto la palla del 3-1 a 10 e a 5 minuti dalla fine, era evidente che la Juventus potesse pareggiare. Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo”.

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione
