Fiorentina , Vanoli:”abbiamo preso un gol in maniera troppo semplice”

Era quasi fatta per portare a casa un’importante vittoria , invece nel recupero il Torino è risucito a pareggiare con un colpo di testa di Maripan. Al Franchi è finita 2-2 la sfida tra viola e granata. Paolo Vanoli tecnico della Fiorentna al termine del match:”Non puoi concedere sempre l’uno a zero agli altri e poi partire con la tua partita. Abbiamo comunque fatto bene, peccato per quel finale in cui non siamo stati bravi a difendere in area, abbiamo preso un gol in maniera troppo semplice”.

La difesa viola doveva essere più attenta: “Nel finale mi ha infastidito la mancata attenzione nel far partire cross pericolosi, De Gea è stato costretto a una parata già prima della punizione. Dobbiamo comunque restare positivi e proseguire nel nostro percorso”.