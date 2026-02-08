Napoli, Conte:” abbiamo fatto tutto noi”

Un calcio di rgore al 95° , per fallo di Cornet su Vergara e , trasformato da Hojlund ha permesso al Napoli la vittoria 3-2 contro il Genoa . Antonio Conte al termine del match ai microfoni Danz:” “Abbiamo fatto tutto noi: i gol del Genoa sono infortuni nostri. Siamo stati bravi a non mollare nonostante le difficoltà, ogni domenica ne abbiamo qualcuna. Infatti ero curioso di vedere la risposta della squadra all’assenza di Di Lorenzo, un giocatore importante anche fuori dal campo. I ragazzi hanno gettato il cuore oltre all’ostacolo e io sto cercando di aiutarli come posso”.Applausi anche agli avversari. Faccio i complimenti a De Rossi, non credo che questa squadra avrà problemi per la salvezza”.