Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Fiorentina- Torino 2-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Genoa, De Rossi:"l'arbitro in campo ormai non c'è più"
Napoli, Conte:” abbiamo fatto tutto noi”
Conte :" Mc Tominay ha un problema che si porta dietro da inizio anno"

Napoli, Conte:” abbiamo fatto tutto noi”

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione

Un calcio di rgore al 95° , per fallo di Cornet su Vergara e , trasformato da Hojlund ha permesso al Napoli la vittoria 3-2 contro il Genoa . Antonio Conte al termine del match ai microfoni Danz:” “Abbiamo fatto tutto noi: i gol del Genoa sono infortuni nostri. Siamo stati bravi a non mollare nonostante le difficoltà, ogni domenica ne abbiamo qualcuna. Infatti ero curioso di vedere la risposta della squadra all’assenza di Di Lorenzo, un giocatore importante anche fuori dal campo. I ragazzi hanno gettato il cuore oltre all’ostacolo e io sto cercando di aiutarli come posso”.Applausi anche agli avversari. Faccio i complimenti a De Rossi, non credo che questa squadra avrà problemi per la salvezza”. 

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Genoa, De Rossi:"l'arbitro in campo ormai non c'è più"

Febbraio 8, 2026
Articolo successivo

Conte :" Mc Tominay ha un problema che si porta dietro da inizio anno"

Febbraio 8, 2026

Recommended for You

Genoa, De Rossi:”l’arbitro in campo ormai non c’è più”

Genoa – Napoli : non è un ‘Buongiorno’ a Genova , ma rimediano per il 3- 2 finale Mc Tominay e Hojlund

Spalletti:” bellissimo pensare di avere Kenan per più anni possibili”

Lazio, Sarri:”io sono come i tifosi, mi piacerebbe sognare e in questo momento non è possibile”