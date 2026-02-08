Sfondo scuro Sfondo chiaro
Olimpiadi Milano.Cortina 2026, snowboard Dal Masso bronzo PSG femminile
Serie A: Bologna-Parma 0-1, decide Ordonez

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione

Succede di tutto al Dall’Ara nel derby emiliano tra Bologna e Parma , vinto dai Ducali grazie al gol di Ordonez l 95°. Due espulsione: Pogega del Bologna nel primo tempo , enella ripresa di Troilo (gia ammonito – doppio giallo) pali e le grandi parate di Corvi.

Match intenso che al al 18’, cambia i piani di Italiano:Pobega interviene con la gamba alta da dietro su Mandela Keita e si fa espellere lasciando i suoi in dieci. Nella ripresa al 57’, su calcio di punzione di Bernbabè , palla in area e Castro di testa mette la palla alle spalle di Skoripski , l’arbitro Collu dpo una lunga reisione e controllo al video annulla per fuorigioco di Pellegrino. Nel finale al 95′ e Ordonez entrato da poco in campo ‘, conclude dal limite di destro che sorprende Skorupski. Il Bologna replica subito ,ma grazie a due parate stupende di Corvi : una su Orsolini , l’altra evitando l’autorere di Del Paratoi , il Parma coqnusita unimporta

nte vittoria. Con questo successo, il Parma sale a 26 punti e si allontana dalla zona retrocessione. Prosegue la crisi del Bologna, che resta a quota 30 e incassa il quarto ko di fila: e l’Europa è ormai irraggiungibile.

IL TABELLINO
BOLOGNA-PARMA 0-1
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 5,5 (1’ st Zortea 6), Heggem 6, Lucumi 5,5, Lykogiannis (23’ st Miranda 6), Freuler 6, Pobega 4,5; Bernardeschi 5,5 (42’ st Orsolini sv), Ferguson 6, Rowe 5,5 (42’ st Cambiaghi sv), Dallinga 5,5 (12’ st Castro 5,5). A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Casale, Odgaard, Sohm, Dominguez, Vitik. All.: Italiano 5
Parma (3-5-2): Corvi 6; Delprato 6, Troilo 5, Circati 6, Britschgi 5,5, Bernabé 5,5 (41’ st Carboni sv), Keita 6,5 (42’ st Nicolussi Caviglia 6,5), Sørensen 6 (34’ st Ordóñez 7), Valeri 6; Pellegrino 5,5, Oristanio 6 (9’ st Strefezza 6). A disp.: Rinaldi, Cesentini, Ondreijka, Elphege, Cremaschi, Drobnik, Mikolajewski. All.: Cuesta 7
Arbitro: Collu
Marcatore: 50’ st Ordóñez
Ammoniti: Britschgi (P), Troilo (P), Lucumi (B)
Espulsi: al 18’ Pobega (B) per brutto fallo, al 34’ st Troilo (P) per somma di ammonizio

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione
