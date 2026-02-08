Olimpiadi Invernali 2026. Stupenda la Goggia bronzo nella discesa libera femminile

Una stupenda Sofia Goggia regala all’Italia la medaglia di bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.
La bergamasca, i, riesce a chiudere terza nella gara vinta dall’americana Breezy Johnson (1’36”10) a – 59 centesimi dall’americana mentre l’argento va alla tedesca Emma Aicher. Per la Goggia si tratta della terza medaglia olimpica in discesa, dopo l’oro a Pyeongchang in Corea del Sud nel 2018 e l’argento a Pechino 2022. Le altre italiane: a poco meno di un secondo Laura Pirovano, mentre è lontana Federica Brignone (+1”19). Fuori dalla top 10 pure Nicol Delago (+1”55).