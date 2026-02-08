Olimpiadi Invernali 2026. Stupenda la Goggia bronzo nella discesa libera femminile

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione

Una stupenda Sofia Goggia regala all’Italia la medaglia di bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La bergamasca, i, riesce a chiudere terza nella gara vinta dall’americana Breezy Johnson (1’36”10) a – 59 centesimi dall’americana mentre l’argento va alla tedesca Emma Aicher. Per la Goggia si tratta della terza medaglia olimpica in discesa, dopo l’oro a Pyeongchang in Corea del Sud nel 2018 e l’argento a Pechino 2022. Le altre italiane: a poco meno di un secondo Laura Pirovano, mentre è lontana Federica Brignone (+1”19). Fuori dalla top 10 pure Nicol Delago (+1”55).

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione
