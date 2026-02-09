Serie A: Atalanta-Cremonese 2-1

Il primo posticipo della 24ª giornata diSerie A rregala un bel successo dell’Atalanta sulla Cremonese. La Dea si impone 2-1.
Al 13′ la Dea passa in vantaggio con Krstovic su delizioso cross di Raspadori Raspadori . Ancora l’Ataanta con Samardzic che colpisce la traversa, prima del raddoppio firmato da Zappacosta al 25’: Pasalic lancia in profondità il terzino azzurro, che vince il suo duello con Pezzella e trova il suo primo gol in campionato con un sinistro a giro imparabile. La Cremonese risponde con Djuric che impegna Carnesecchi in una gran parata. Al 91′ Dijmsiti va in gol per il 3-0 per fuorigioco di Sulemana. In pieno recupero 94′Thorsby accorcia le distanze il 2-1 finale. L’Atalanta sale a quota 39 punti, sempre al settimo posto. Ferma a 23 punti resta invece la Cremonese, alla terza sconfitta consecutiva: l
IL TABELLINO
ATALANTA-CREMONESE 2-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Scalvini , Djimsiti , Kolasinac (14’ st Kossounou ); Zappacosta (14’ st Bellanova ), Ederson 6 Pasalic , Zalewski (25’ st Bernasconi ); Samardzic 25’ st Sulemana ), Raspadori (32’ st Musah ); Krstovic . A disp.: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca. All.: Palladino
Cremonese (3-5-2): Audero ; Ceccherini (39’ Terracciano ), Baschirotto , Luperto ; Barbieri (39’ st Zerbin ), Thorsby , Grassi (17’ st Payero ), Maleh , Pezzella ; Vardy (17’ st Sanabria ), Bonazzoli (1’ st Djuric ). A disp.: Silvestri, Nava, Moumbagna, Floriani Mussolini, Pavesu, Folino. All.: Nicola
Arbitro: Piccinini
Marcatori: 13’ Krstovic (A), 25’ Zappacosta (A), 45’+4’ st Thorsby (C)
Ammoniti: Kolasinac (A), Kossounou (A)
Note: 45’+1’ st gol annullato per fuorigioco a Djimsiti (A)