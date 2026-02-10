Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Roma -Cagliari 2-0
Roma , Gasperini:”Malen? Sono convinto farà un sacco di gol”
Cagliari , Pisacane:"dispiace abbiamo sbagliato tanto"

Roma , Gasperini:”Malen? Sono convinto farà un sacco di gol”

Febbraio 10, 2026
scritto daRedazione

Gian Piero Gaspetini si gode la vittoria 2-0 contro il Cagiari , dopo lo stop di Udine. Il tecnico gialloosso ai microfoni Sky dopo il match:” Primo tempo notevole. La squadra ha reagito alla sconfitta di Udine con forza e carattere. Peccato non aver realizzato di più nel primo tempo, il secondo meno intenso ma comunque ottimo” Male? “Dobbiamo essere bravi noi a supportarlo bene e a servirlo bene per le sue caratteristiche”.

Febbraio 10, 2026
scritto daRedazione
