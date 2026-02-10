Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Roma -Cagliari 2-0
Serie A: Roma - Cagliari 2-0 con doppietta di Malen
Roma , Gasperini:"Malen? Sono convinto farà un sacco di gol"

Febbraio 10, 2026
scritto daRedazione
Serie A: Roma – Cagliari 2-0 con doppietta di Malen
Febbraio 10, 2026
scritto daRedazione
Serie A: Roma - Cagliari 2-0 con doppietta di Malen

Febbraio 10, 2026
Roma , Gasperini:"Malen? Sono convinto farà un sacco di gol"

Febbraio 10, 2026

Serie A, finale : Bologna-Parma 0-1, decide Ordonez