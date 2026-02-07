Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Genoa-Napoli 2-3 Leggi ora
Olimpiadi Invernali: Lollobrigida medaglia d'oro 3000speed skiating
Serie A , primo tempo: Genoa – Napoli 1-2
Genoa - Napoli : non è un 'Buongiorno' a Genova , ma rimediano per il 3- 2 finale Mc Tominay e Hojlund

Serie A , primo tempo: Genoa – Napoli 1-2

Febbraio 7, 2026
scritto daRedazione

3′ Malinovski (G) calcio di rigore; 28′ McTominay (N) , 30′ Hoijlund (N)

Febbraio 7, 2026
scritto daRedazione
Olimpiadi Invernali: Lollobrigida medaglia d'oro 3000speed skiating

Febbraio 7, 2026
Genoa - Napoli : non è un 'Buongiorno' a Genova , ma rimediano per il 3- 2 finale Mc Tominay e Hojlund

Febbraio 7, 2026

