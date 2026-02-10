Coppa Italia Freccia Rossa- Napoli -Como , le probabili formazioni

Allo Stadio ‘Maradona’ calcio d’inizio ale ore 21, con diretta Mediaset , Napoli-Como match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia
Il Napoli , dopo il successo in campionato a Marassi contro il Genoa , deve sempre lottare con gli infortuni .
Le ultime:
Quì Napoli: McTominay non recupera , lo scozzese ha giocatosulo un tenpo a Genova , accusa un problea muscolare al gluteo . Recuperato Politano con Alisson Santos che spera nel debutto in maglia azzurra. Elmas mediano accanto a Lobotka, sulla trequarti in pole Giovane, Beukema titolare in difesa al posto di un Buongiorno Tra i pali Milinkovic-Savic, s con Hojlund terminale in attacco a sinistra Olivera , un turnoi di riposo per Spinazzola.
Qu’ Como: la La squadra di Fabregas, no ga giocato il turno di campionato contro il Milan , per l’inaugrazione dei Giochgi Olimpici Invernali allo stadio di San Siro. Douvikas più di Morata per guidare l’attacco del Como, supportato dal talento di Nico Paz tra le linee. Baturina largo, in mediana la coppia Da Cunha-Perrone.
PROBABILI FORMAZIONI
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.