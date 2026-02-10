Calcio Serie C . Risultati e classifica 25^ giornata

GIRONE A
|ALCIONE
|ARZIGNANO
|1
|0
|LUMEZZANE
|CITTADELLA
|1
|2
|VICENZA
|DOLOMITI
|0
|0
|V. VERONA
|GIANA
|0
|1
|TRIESTINA
|INTER U23
|,
|4
|1
|ALBINOLEFFE
|PRO PATRIA
|2
|2
|LECCO
|PRO VERCELLI
|0
|2
|OSPITALETTO
|RENATE
|1
|1
|PERGOLETTESE
|TRENTO
|1
|2
|NOVARA
|U.BRESCIA
|0
|0
CLASSIFICA
|1
|Vicenza
|63
|25
|19
|6
|0
|32
|VVVVN
|2
|Union Brescia
|47
|25
|13
|8
|4
|19
|VNPVN
|3
|Lecco
|45
|25
|13
|6
|6
|13
|VVPNP
|4
|Alcione Milano
|39
|25
|12
|3
|10
|10
|VPVPV
|5
|Renate
|39
|25
|10
|9
|6
|4
|VNVVN
|6
|Cittadella
|39
|25
|11
|6
|8
|2
|PNPPV
|7
|Trento
|38
|25
|9
|11
|5
|7
|PNVNV
|8
|Inter U23
|38
|25
|10
|8
|7
|4
|VVVNP
|9
|Giana Erminio
|35
|25
|9
|8
|8
|0
|PVVPV
|10
|Pro Vercelli
|35
|25
|10
|5
|10
|-6
|PNNVV
|11
|Lumezzane
|32
|25
|8
|8
|9
|-3
|VVPVP
|12
|Arzignano Valchiampo
|30
|25
|8
|6
|11
|-1
|VPPVP
|13
|Dolomiti Bellunesi
|29
|25
|7
|8
|10
|-14
|NPPVN
|14
|Albinoleffe
|29
|25
|7
|8
|10
|-4
|VNPVN
|15
|Novara
|28
|25
|4
|16
|5
|-2
|NNVPN
|16
|Ospitaletto
|27
|25
|6
|9
|10
|-2
|PVPPN
|17
|Pergolettese
|20
|25
|4
|8
|13
|-15
|PNVNP
|18
|Virtus Verona
|19
|25
|3
|10
|12
|-12
|PPNPP
|19
|Pro Patria
|13
|25
|2
|7
|16
|-29
|PPPPN
|20
|Triestina
|4 *
|25
|7
|6
|12
|-3
|PPVPV
GIRONE B
|PINETO
|ASCOLI
|1
|3
|LIVORNO
|BRA
|2
|1
|GUBBIO
|CAMPOBASSO
|1
|0
|RAVENNA
|CARPI
|1
|0
|V.PESARO
|FORLI
|,
|1
|1
|X
|GUIDONIA
|Riposa;
|0
|0
|TORRES
|JUVENTUS N.
|0
|3
|SAMBEN.
|PERUGIA
|0
|1
|AREZZO
|PIANESE
|2
|0
|PONTEDERA
|TERNANA
|2
|2
CLASSIFICA
|1
|Arezzo
|56
|24
|17
|5
|2
|28
|VVVNV
|2
|Ravenna
|49
|24
|15
|4
|5
|14
|NPVNV
|3
|Ascoli
|46
|24
|13
|7
|4
|23
|VPVVV
|4
|Juventus Next Gen
|36
|24
|10
|6
|8
|3
|VVPVV
|5
|Pineto
|36
|24
|9
|9
|6
|4
|NNVPP
|6
|Campobasso
|33 *
|24
|9
|8
|7
|3
|NVPVP
|7
|Vis Pesaro
|31
|23
|7
|10
|6
|1
|PPPVN
|8
|Pianese
|31
|24
|7
|10
|7
|0
|NNVPP
|9
|Ternana
|30 *
|23
|9
|8
|6
|3
|VPVPN
|10
|Gubbio
|29
|23
|6
|11
|6
|1
|NVVPV
|11
|Guidonia Montecelio
|29
|23
|7
|8
|8
|-1
|PNPPN
|12
|AC Carpi
|28
|24
|7
|7
|10
|-7
|NPPNP
|13
|Livorno
|28
|24
|8
|4
|12
|-11
|PVVPV
|14
|Forlì
|26
|23
|7
|5
|11
|-8
|PNPPN
|15
|Sambenedettese
|24
|24
|5
|9
|10
|-4
|NVPNP
|16
|Bra
|24
|24
|5
|9
|10
|-8
|NVNVP
|17
|Perugia
|23
|24
|5
|8
|11
|-6
|NPPNV
|18
|Torres
|20
|24
|3
|11
|10
|-13
|NNNVP
|19
|Pontedera
|16
|23
|3
|7
|13
|-22
|PPNPN
GIRONE C
|CROTONE
|ATLANTA U23
|1
|0
|BENEVENTO
|PICERNO
|1
|0
|LATINA
|CAVESE
|0
|0
|GIUGLIANO
|COSENZA
|3
|0
|CASERTANA
|FOGGIA
|3
|2
|ALTAMURA
|MONOPOLI
|2
|0
|CERIGNOLA
|SALERNITANA
|1
|0
|POTENZA
|SIRACUSA
|2
|2
|CASARANO
|SORRENTO
|2
|0
|CATANIA
|TRAPANI
|Mercoledi 18 febbraio ore 20.30
|0
|0
CLASSIFICA
|1
|Benevento
|57
|25
|18
|3
|4
|36
|NVVVV
|2
|Catania
|51
|24
|15
|6
|3
|26
|NVVVP
|3
|Salernitana
|46
|25
|13
|7
|5
|4
|NVVNP
|4
|Casertana
|42
|25
|12
|6
|7
|7
|NPPPV
|5
|Crotone
|40
|25
|12
|4
|9
|14
|PVVVV
|6
|Cosenza
|40
|25
|11
|7
|7
|8
|NPPVP
|7
|Audace Cerignola
|38
|25
|10
|8
|7
|2
|VVNVV
|8
|Monopoli
|37
|25
|10
|7
|8
|-1
|VPNVP
|9
|Casarano
|33
|25
|9
|6
|10
|-6
|PPNNV
|10
|Team Altamura
|33
|25
|8
|9
|8
|-7
|VVNVV
|11
|Potenza
|30
|25
|7
|9
|9
|-7
|PVPPN
|12
|Sorrento
|27
|25
|6
|9
|10
|-9
|VPPVP
|13
|Latina
|27
|25
|6
|9
|10
|-10
|VNVPN
|14
|Atalanta U23
|26
|25
|7
|5
|13
|1
|VPNPP
|15
|Trapani 1905
|25 *
|24
|11
|7
|6
|11
|VPVVP
|16
|Cavese 1919
|24
|25
|5
|9
|11
|-7
|PPNNN
|17
|Picerno
|23
|25
|5
|8
|12
|-13
|VNNVP
|18
|Siracusa
|22
|25
|6
|4
|15
|-10
|PPPPN
|19
|Foggia
|22
|25
|5
|7
|13
|-21
|PVPPP
|20
|Giugliano
|21
|25
|5
|6
|14
|-18
|PPNNV