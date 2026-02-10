Sfondo scuro Sfondo chiaro
Coppa Italia Freccia Rossa- Napoli -Como , le probabili formazioni
Calcio Serie C . Risultati e classifica 25^ giornata
Calcio Tavolo: Marco Perotti alla Coppa Italia ad Anagni (Frosinone)

Calcio Serie C . Risultati e classifica 25^ giornata

Febbraio 10, 2026
scritto daRedazione

GIRONE A

ALCIONEARZIGNANO10
LUMEZZANECITTADELLA12
VICENZADOLOMITI00
V. VERONAGIANA01
TRIESTINAINTER U23,41
ALBINOLEFFEPRO PATRIA22
LECCOPRO VERCELLI02
OSPITALETTORENATE11
PERGOLETTESETRENTO12
NOVARAU.BRESCIA00

CLASSIFICA

  

1Vicenza6325196032VVVVN
2Union Brescia4725138419VNPVN
3Lecco4525136613VVPNP
4Alcione Milano39251231010VPVPV
5Renate392510964VNVVN
6Cittadella392511682PNPPV
7Trento382591157PNVNV
8Inter U23382510874VVVNP
9Giana Erminio35259880PVVPV
10Pro Vercelli352510510-6PNNVV
11Lumezzane3225889-3VVPVP
12Arzignano Valchiampo30258611-1VPPVP
13Dolomiti Bellunesi29257810-14NPPVN
14Albinoleffe29257810-4VNPVN
15Novara28254165-2NNVPN
16Ospitaletto27256910-2PVPPN
17Pergolettese20254813-15PNVNP
18Virtus Verona192531012-12PPNPP
19Pro Patria13252716-29PPPPN
20Triestina4 *257612-3PPVPV

GIRONE B

PINETOASCOLI13
LIVORNOBRA21
GUBBIOCAMPOBASSO10
RAVENNACARPI10
V.PESAROFORLI,11
XGUIDONIARiposa;00
TORRESJUVENTUS N.03
SAMBEN.PERUGIA01
AREZZOPIANESE20
PONTEDERATERNANA22

CLASSIFICA

1Arezzo5624175228VVVNV
2Ravenna4924154514NPVNV
3Ascoli4624137423VPVVV
4Juventus Next Gen362410683VVPVV
5Pineto36249964NNVPP
6Campobasso33 *249873NVPVP
7Vis Pesaro312371061PPPVN
8Pianese312471070NNVPP
9Ternana30 *239863VPVPN
10Gubbio292361161NVVPV
11Guidonia Montecelio2923788-1PNPPN
12AC Carpi28247710-7NPPNP
13Livorno28248412-11PVVPV
14Forlì26237511-8PNPPN
15Sambenedettese24245910-4NVPNP
16Bra24245910-8NVNVP
17Perugia23245811-6NPPNV
18Torres202431110-13NNNVP
19Pontedera16233713-22PPNPN

GIRONE C

CROTONEATLANTA U2310
BENEVENTOPICERNO10
LATINACAVESE00
GIUGLIANOCOSENZA30
CASERTANAFOGGIA32
ALTAMURAMONOPOLI20
CERIGNOLASALERNITANA10
POTENZASIRACUSA22
CASARANOSORRENTO20
CATANIATRAPANIMercoledi 18 febbraio ore 20.3000

CLASSIFICA

1Benevento5725183436NVVVV
2Catania5124156326NVVVP
3Salernitana462513754NVVNP
4Casertana422512677NPPPV
5Crotone4025124914PVVVV
6Cosenza402511778NPPVP
7Audace Cerignola382510872VVNVV
8Monopoli37251078-1VPNVP
9Casarano33259610-6PPNNV
10Team Altamura3325898-7VVNVV
11Potenza3025799-7PVPPN
12Sorrento27256910-9VPPVP
13Latina27256910-10VNVPN
14Atalanta U23262575131VPNPP
15Trapani 190525 *24117611VPVVP
16Cavese 191924255911-7PPNNN
17Picerno23255812-13VNNVP
18Siracusa22256415-10PPPPN
19Foggia22255713-21PVPPP
20Giugliano21255614-18PPNNV
