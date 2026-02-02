Serie C , risultati e classifica 24/esima giornata

GIRONE A
|Giornata Nº 24
|Data
|Incontro
|Risultato
|31/01/2026
|Arzignano Valchiampo
|Triestina
|4
|1
|31/01/2026
|Dolomiti Bellunesi
|Virtus Vecomp
|1
|0
|31/01/2026
|Trento
|Lecco
|1
|1
|31/01/2026
|Inter U23
|US Pergolettese
|1
|1
|31/01/2026
|Ospitaletto
|Lumezzane
|1
|2
|01/02/2026
|Cittadella
|Albinoleffe
|0
|1
|01/02/2026
|Pro Patria
|Vicenza
|0
|4
|01/02/2026
|Pro Vercelli
|Novara
|1
|0
|02/02/2026
|AC Renate
|Asd Alcione Milano
|02/02/2026
|Giana
|Union Brescia
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Vicenza
|62
|24
|19
|5
|0
|32
|NVVVV
|2
|Lecco
|45
|24
|13
|6
|5
|15
|NVVPN
|3
|Union Brescia
|43
|23
|12
|7
|4
|17
|VVVNP
|4
|Inter U23
|38
|24
|10
|8
|6
|7
|NVVVN
|5
|Alcione Milano
|36
|23
|11
|3
|9
|10
|PVVPV
|6
|Cittadella
|36
|24
|10
|6
|8
|1
|VPNPP
|7
|Trento
|35
|24
|8
|11
|5
|6
|VPNVN
|8
|Renate
|35
|23
|9
|8
|6
|3
|VVVNV
|9
|Giana Erminio
|32
|23
|8
|8
|7
|1
|PPPVV
|10
|Lumezzane
|32
|24
|8
|8
|8
|-2
|NVVPV
|11
|Pro Vercelli
|32
|24
|9
|5
|10
|-8
|VPNNV
|12
|Arzignano Valchiampo
|30
|24
|8
|6
|10
|0
|PVPPV
|13
|Dolomiti Bellunesi
|28
|24
|7
|7
|10
|-14
|VNPPV
|14
|Albinoleffe
|28
|24
|7
|7
|10
|-4
|PVNPV
|15
|Novara
|27
|24
|4
|15
|5
|-2
|NNNVP
|16
|Ospitaletto
|26
|24
|6
|8
|10
|-2
|NPVPP
|17
|Pergolettese
|20
|24
|4
|8
|12
|-14
|PPNVN
|18
|Virtus Verona
|19
|24
|3
|10
|11
|-11
|PPPNP
|19
|Pro Patria
|12
|24
|2
|6
|16
|-29
|PPPPP
|20
|Triestina
|1 *
|24
|6
|6
|12
|-6
|PPPVP
GIRONE B
|Giornata Nº 24
|Data
|Incontro
|Risultato
|30/01/2026
|Ascoli
|Livorno
|3
|1
|30/01/2026
|Guidonia Montecelio
|Arezzo
|0
|0
|30/01/2026
|Perugia
|Ravenna
|1
|1
|31/01/2026
|Pianese
|Vis Pesaro
|1
|2
|31/01/2026
|Bra
|Gubbio
|1
|0
|31/01/2026
|Campobasso
|Pontedera
|3
|2
|31/01/2026
|Carpi
|Sambenedettese
|0
|0
|01/02/2026
|Juventus Next Gen
|Pineto
|1
|0
|01/02/2026
|Ternana
|Sassari Torres
|0
|2
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Arezzo
|53
|23
|16
|5
|2
|26
|VVVVN
|2
|Ravenna
|46
|23
|14
|4
|5
|13
|PNPVN
|3
|Ascoli
|43
|23
|12
|7
|4
|21
|PVPVV
|4
|Pineto
|36
|23
|9
|9
|5
|6
|VNNVP
|5
|Campobasso
|33 *
|23
|9
|8
|6
|4
|VNVPV
|6
|Juventus Next Gen
|33
|23
|9
|6
|8
|0
|VVVPV
|7
|Pianese
|31
|23
|7
|10
|6
|2
|VNNVP
|8
|Vis Pesaro
|30
|22
|7
|9
|6
|1
|VPPPV
|9
|Ternana
|29 *
|22
|9
|7
|6
|3
|NVPVP
|10
|Guidonia Montecelio
|29
|23
|7
|8
|8
|-1
|PNPPN
|11
|AC Carpi
|28
|23
|7
|7
|9
|-6
|PNPPN
|12
|Gubbio
|26
|22
|5
|11
|6
|0
|PNVVP
|13
|Forlì
|25
|22
|7
|4
|11
|-8
|PPNPP
|14
|Livorno
|25
|23
|7
|4
|12
|-12
|PPVVP
|15
|Sambenedettese
|24
|23
|5
|9
|9
|-3
|NNVPN
|16
|Bra
|24
|23
|5
|9
|9
|-7
|NNVNV
|17
|Perugia
|20
|23
|4
|8
|11
|-7
|VNPPN
|18
|Torres
|20
|23
|3
|11
|9
|-10
|VNNNV
|19
|Pontedera
|15
|22
|3
|6
|13
|-22
|NPPNP
|20
|Rimini
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GIRONE C
|Giornata Nº 24
|Data
|Incontro
|Risultato
|31/01/2026
|Cavese
|Casarano
|1
|1
|31/01/2026
|Sorrento
|Catania
|3
|1
|01/02/2026
|Atalanta BC U23
|Benevento
|3
|4
|01/02/2026
|Monopoli
|Latina
|1
|0
|01/02/2026
|Trapani
|Asd Team Altamura
|0
|1
|01/02/2026
|Cosenza
|Casertana
|3
|1
|01/02/2026
|Picerno
|Potenza
|2
|0
|01/02/2026
|Siracusa
|Crotone
|1
|3
|01/02/2026
|Foggia
|Audace Cerignola
|1
|3
|01/02/2026
|Salernitana
|Giugliano
|1
|1
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Benevento
|54
|24
|17
|3
|4
|35
|VNVVV
|2
|Catania
|51
|24
|15
|6
|3
|26
|NVVVP
|3
|Salernitana
|46
|24
|13
|7
|4
|5
|PNVVN
|4
|Cosenza
|40
|24
|11
|7
|6
|11
|PNPPV
|5
|Casertana
|39
|24
|11
|6
|7
|6
|VNPPP
|6
|Crotone
|37
|24
|11
|4
|9
|13
|PPVVV
|7
|Monopoli
|37
|24
|10
|7
|7
|1
|VVPNV
|8
|Audace Cerignola
|35
|24
|9
|8
|7
|1
|NVVNV
|9
|Casarano
|30
|24
|8
|6
|10
|-8
|PPPNN
|10
|Team Altamura
|30
|24
|7
|9
|8
|-9
|PVVNV
|11
|Potenza
|29
|24
|7
|8
|9
|-7
|NPVPP
|12
|Sorrento
|27
|24
|6
|9
|9
|-7
|PVPPV
|13
|Latina
|26
|24
|6
|8
|10
|-10
|VVNVP
|14
|Atalanta U23
|26
|24
|7
|5
|12
|2
|PVPNP
|15
|Trapani 1905
|25 *
|24
|11
|7
|6
|11
|VPVVP
|16
|Cavese 1919
|23
|24
|5
|8
|11
|-7
|VPPNN
|17
|Picerno
|23
|24
|5
|8
|11
|-12
|NVNNV
|18
|Foggia
|22
|24
|5
|7
|12
|-20
|NPVPP
|19
|Siracusa
|21
|24
|6
|3
|15
|-10
|VPPPP
|20
|Giugliano
|18
|24
|4
|6
|14
|-21
|NPPNN