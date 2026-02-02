Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Parma-Juventus 1-4 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie C: Ternana-Torres 0-2
Serie C , risultati e classifica 24/esima giornata
Premier League , (Inghilterra) - risultati e classifica 24/esima giornata

Serie C , risultati e classifica 24/esima giornata

Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione

GIRONE A

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
31/01/2026Arzignano ValchiampoTriestina41
31/01/2026Dolomiti BellunesiVirtus Vecomp10
31/01/2026TrentoLecco11
31/01/2026Inter U23US Pergolettese11
31/01/2026OspitalettoLumezzane12
01/02/2026CittadellaAlbinoleffe01
01/02/2026Pro PatriaVicenza04
01/02/2026Pro VercelliNovara10
02/02/2026AC RenateAsd Alcione Milano
02/02/2026GianaUnion Brescia

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Vicenza6224195032NVVVV
2Lecco4524136515NVVPN
3Union Brescia4323127417VVVNP
4Inter U23382410867NVVVN
5Alcione Milano3623113910PVVPV
6Cittadella362410681VPNPP
7Trento352481156VPNVN
8Renate35239863VVVNV
9Giana Erminio32238871PPPVV
10Lumezzane3224888-2NVVPV
11Pro Vercelli32249510-8VPNNV
12Arzignano Valchiampo302486100PVPPV
13Dolomiti Bellunesi28247710-14VNPPV
14Albinoleffe28247710-4PVNPV
15Novara27244155-2NNNVP
16Ospitaletto26246810-2NPVPP
17Pergolettese20244812-14PPNVN
18Virtus Verona192431011-11PPPNP
19Pro Patria12242616-29PPPPP
20Triestina1 *246612-6PPPVP

GIRONE B

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
30/01/2026AscoliLivorno31
30/01/2026Guidonia MontecelioArezzo00
30/01/2026PerugiaRavenna11
31/01/2026PianeseVis Pesaro12
31/01/2026BraGubbio10
31/01/2026CampobassoPontedera32
31/01/2026CarpiSambenedettese00
01/02/2026Juventus Next GenPineto10
01/02/2026TernanaSassari Torres02

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Arezzo5323165226VVVVN
2Ravenna4623144513PNPVN
3Ascoli4323127421PVPVV
4Pineto36239956VNNVP
5Campobasso33 *239864VNVPV
6Juventus Next Gen33239680VVVPV
7Pianese312371062VNNVP
8Vis Pesaro30227961VPPPV
9Ternana29 *229763NVPVP
10Guidonia Montecelio2923788-1PNPPN
11AC Carpi2823779-6PNPPN
12Gubbio262251160PNVVP
13Forlì25227411-8PPNPP
14Livorno25237412-12PPVVP
15Sambenedettese2423599-3NNVPN
16Bra2423599-7NNVNV
17Perugia20234811-7VNPPN
18Torres20233119-10VNNNV
19Pontedera15223613-22NPPNP
20Rimini000000

GIRONE C

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
31/01/2026CaveseCasarano11
31/01/2026SorrentoCatania31
01/02/2026Atalanta BC U23Benevento34
01/02/2026MonopoliLatina10
01/02/2026TrapaniAsd Team Altamura01
01/02/2026CosenzaCasertana31
01/02/2026PicernoPotenza20
01/02/2026SiracusaCrotone13
01/02/2026FoggiaAudace Cerignola13
01/02/2026SalernitanaGiugliano11

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Benevento5424173435VNVVV
2Catania5124156326NVVVP
3Salernitana462413745PNVVN
4Cosenza4024117611PNPPV
5Casertana392411676VNPPP
6Crotone3724114913PPVVV
7Monopoli372410771VVPNV
8Audace Cerignola35249871NVVNV
9Casarano30248610-8PPPNN
10Team Altamura3024798-9PVVNV
11Potenza2924789-7NPVPP
12Sorrento2724699-7PVPPV
13Latina26246810-10VVNVP
14Atalanta U23262475122PVPNP
15Trapani 190525 *24117611VPVVP
16Cavese 191923245811-7VPPNN
17Picerno23245811-12NVNNV
18Foggia22245712-20NPVPP
19Siracusa21246315-10VPPPP
20Giugliano18244614-21NPPNN
Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie C: Ternana-Torres 0-2

Febbraio 2, 2026
Articolo successivo

Premier League , (Inghilterra) - risultati e classifica 24/esima giornata

Febbraio 2, 2026

Recommended for You

Serie C , risultati e classifiche Gironi A, B e C , 21° Giornata

Serie C – risultati e classifiche gironi A, B e C 20^ giormata