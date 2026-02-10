Sfondo scuro Sfondo chiaro
Calcio Serie C . Risultati e classifica 25^ giornata
Calcio Tavolo: Marco Perotti alla Coppa Italia ad Anagni (Frosinone)

Febbraio 10, 2026
scritto daRedazione

Nel weekend di San Valentino , precisamente il 14 e il 15 Febbraio 2026 e’ in programma ad Anagni in provincia di Frosinone presso il Palazzetto dello Sport “Tiziano Ciotti ” la Coppa Italia di Calcio Tavolo .

L’ evento Sportivo agonistico e’ organizzato dalla Federazione italiana Sportiva calcio tavolo in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo Opes Italia , ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Coni .

Sabato 14 saranno disputate le competizioni individuali , saranno presenti le seguenti categorie :

Master,Open,Veteran ,Femminile ,under 20 , under 16 e under 12.

Da Terni sarà Presente nella categoria Open il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il club del Taranto , 

Numerosa la partecipazione per tutte le categorie con atleti presenti da tutta Italia , livello tecnico e tattico molto alto con la presenza dei maggiori top player del calcio tavolo .

I Vincitori delle categorie in gara saranno qualificati di diritto alla competizione  individuale del campionato mondiale del 2026.Dopo aver partecipato a molti tornei di Subbuteo tradizionale in giro per l’Italia , il giocatore Ternano Perotti , cercherà di ben figurare anche nella disciplina del calcio tavolo .

Domenica 15 Febbraio 2026 e’ in programma la Coppa Italia di calcio tavolo a squadre , anche qui numerosa la partecipazione di vari club italiani che si sfideranno per vincere questo ambito trofeo del calcio tavolo italiano .

