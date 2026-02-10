Napoli Como1-1 ai calci di rigore in semfinale la squadra di Fabregas

SaraàComo -Inter la prima semifinale Coppa Italia Freccia Rossa .
Al Maradona dopo 90 minuti è perfetta parità (1-1). i Lariani in vantaggio su calcio di rigore nel primno tempo , penalty trasfrmato da Baturina , il fallo di Oliveira su Smolčić. Nella rirpesa subito il Napoli pareggia c al 1′ con Vergara , lanciato da Hojulkund. Manganiello non estare il secondo giallo a Jacob Ramon per un brutto fallo su Hojlund , grave errore dell’arbitro. Il Napoli prova a raddoppiare , il Como prova con qualche ripartenza. Si va ai calci di rigore ad oltranza e Lobotka si fa ipnotizzare p da Butez.
IL TABELLINO
NAPOLI-COMO 1-1 (7-8 dcr)
Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (15′ st Alisson), Lobotka, Elmas, Olivera (15′ st Spinazzola); Vergara (29′ st Gutiérrez), Giovane (15′ st Politano); Højlund (29′ st Lukaku). A disp.: Meret, Contini, Buongiorno, Prisco, De Chiara. All.: Conte
Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Diego Carlos, Ramón (8′ st Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (22′ st Da Cunha); Addai (22′ st Rodriguez), Caqueret (8′ st Douvikas), Baturina; Nico Paz (37′ st Vojvoda). A disp.: Törnqvist, Vigorito, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kühn, Pisati, Van der Brempt. All.: Fabregas
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 39′ rig. Baturina (C), 1′ st Vergara (N)
Ammoniti: Ramón (C), Sergi Roberto (C), Elmas (N)
Rigori: Da Cunha (C) gol, Politano (N), gol, Douvikas (C) gol, Lukaku (N) sbagliato, Baturina (C) gol, Spinazzola (N), gol, Perrone (C) parato, Alisson (N) gol, Smolcic (C) gol, Elmas (N) gol, Diego Carlos (C) gol, Milinkovic-Savic (N) gol, Vojvoda (C) gol, Gutiérrez (N) gol, Valle (C) gol, Lobotka (N) parato