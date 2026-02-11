Napoli, Conte:” basta parlare di arbitri”

E’ un Antonio Conte affaticato e stravolto quello che si presenta dopo la sfida tra Napoli e Como, persa ai rigori, il tecnico analizza così ai microfoni Mediaset il match: “basta parlare di arbitri, , se il napoli ha dei problemi con gli infortuni , anche Rocchi ha dei problemi con i suoi arbitri, posso sire soo bravi ai ragazzi erché non era una partita semplice. Affrontavamo un Como al completo e che arrivava da dieci giorni di pausa, mentre noi abbiamo giocato tre giorni fa a Genova. Abbiamo perso un altro calciatore (McTominay), questi ragazzi vanno elogiati. Stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali. Abbiamo vinto la supercoppa in totale emergenza e abbiamo anche uno Scudetto in bacheca. Dispiace perché costruisci annate dove vorresti fare di più, ma noi lo stiamo facendo. Della rosa attuale, qualsiasi squadra farebbe fatica. Complimenti ai tifosi che continuano ad apprezzare perché vedono impegno. Nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti ad arrivare a un centimetro dalla qualificazione.

E poi, sul possibile rientro nella corsa per lo scudetto, Conte reagisce così: “Ci sono 9 punti di distacco e voi parlate di scudetto. L’Inter sta viaggiando, ci sono Milan e Juventus. Cerchiamo di essere seri anche nelle domande e nelle considerazioni se no diventa tutto ridicolo“.

“E’ un’annata sfortunata e non puoi prevedere l’infortunio di Di Lorenzo, Lukaku o De Bruyne? Come facciamo a prevedere che Gilmour ha problemi di pubalgia e che si deve operare? Una spiegazione? Dobbiamo andare al santuario e fare una preghiera“.