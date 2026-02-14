Serie B – risultati 25a Giornata

Sabato 14 febbraio 2026
Modena-Carrarese (15:00) 2-0
33’ Massolin (M), 90’+1’ Defrel (M)
Palermo-Virtus Entella (15:00) 3-0
4’ Pohjanpalo (P), 41’ Ranocchia (P), 50’ Pierozzi (P)
Sampdoria-Padova (15:00) 1-0
34’ rigore Brunori (S)
Catanzaro-Mantova (17:15) 2-0
5’ Iemmello (C), 39’ Pontisso
Cesena-Venezia (19:30)
Domenica 15 febbraio 2026
Bari-Südtirol (15:00) 0-0
Monza-Juve Stabia (15:00) 0-0
Spezia-Frosinone (15:00) 0-0
Empoli-Reggiana (17:15)
Avellino-Pescara (19:30)
Classifica
Venezia 50
Frosinone 49
Palermo 48
Monza 48
Modena 40
Catanzaro 38
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 30
Carrarese 30
Sampdoria 29
Padova 29
Empoli 28
Avellino 28
Virtus Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15
Prossimo turno – 26a Giornata
Venerdì 20 febbraio 2026
Frosinone-Empoli (20:30)
Sabato 21 febbraio 2026
Mantova-Sampdoria (15:00)
Padova-Bari (15:00)
Palermo-Südtirol (15:00)
Venezia-Pescara (15:00)
Virtus Entella-Catanzaro (15:00)
Cesena-Spezia (17:15)
Carrarese-Monza (19:30)
Domenica 22 febbraio 2026
Juve Stabia-Modena (15:00)
Reggiana-Avellino (17:15)