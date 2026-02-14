Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Inter - Juventus , le proibabili formazioni
Serie B – risultati 25a Giornata
Serie A: Lazio -Atalanta 0-2, Ederson-Zalewski biancocelsti ko

Serie B – risultati 25a Giornata

Febbraio 14, 2026
scritto daRedazione
Sabato 14 febbraio 2026

Modena-Carrarese (15:00) 2-0

33’ Massolin (M), 90’+1’ Defrel (M)

Palermo-Virtus Entella (15:00) 3-0

4’ Pohjanpalo (P), 41’ Ranocchia (P), 50’ Pierozzi (P)

Sampdoria-Padova (15:00) 1-0

34’ rigore Brunori (S)

Catanzaro-Mantova (17:15) 2-0

5’ Iemmello (C), 39’ Pontisso

Cesena-Venezia (19:30)

Domenica 15 febbraio 2026

Bari-Südtirol (15:00) 0-0

Monza-Juve Stabia (15:00) 0-0

Spezia-Frosinone (15:00) 0-0

Empoli-Reggiana (17:15)

Avellino-Pescara (19:30)

Classifica

Venezia 50

Frosinone 49

Palermo 48

Monza 48

Modena 40

Catanzaro 38

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 30

Carrarese 30

Sampdoria 29

Padova 29

Empoli 28

Avellino 28

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15

Prossimo turno – 26a Giornata

Venerdì 20 febbraio 2026

Frosinone-Empoli (20:30)

Sabato 21 febbraio 2026

Mantova-Sampdoria (15:00)

Padova-Bari (15:00)

Palermo-Südtirol (15:00)

Venezia-Pescara (15:00)

Virtus Entella-Catanzaro (15:00)

Cesena-Spezia (17:15)

Carrarese-Monza (19:30)

Domenica 22 febbraio 2026

Juve Stabia-Modena (15:00)

Reggiana-Avellino (17:15)

Febbraio 14, 2026
