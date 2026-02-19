Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie B , designazioni 26/esima giornata

Febbraio 19, 2026
scritto daRedazione

FROSINONE – EMPOLI Venerdì 20/02 h. 20:30

MUCERA

GARZELLI – CORTESE

IV:      PERRI

VAR:  GHERSINI

AVAR:   GUALTIERI

MANTOVA – SAMPDORIA h. 15:00

BONACINA

CAVALLINA – ZEZZA

IV:      MIGLIORINI

VAR:   BARONI

AVAR:    DI VUOLO

PADOVA – BARI h. 15:00

COLLU

SCATRAGLI – EMMANUELE

IV:       TURRINI

VAR:  SANTORO

AVAR:    PEZZUTO

PALERMO – SUDTIROL h. 15:00

CREZZINI (foto)

TRINCHIERI – GALIMBERTI

IV:     LUONGO

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR:    PRENNA

VENEZIA – PESCARA h. 15:00

ARENA

FONTEMURATO – BELSANTI

IV:      ZANOTTI

VAR:   MONALDI

AVAR:    DEL GIOVANE

VIRTUS ENTELLA – CATANZARO h. 15:00

PERENZONI

LUCIANI – SCARPA

IV:     TERRIBILE

VAR: VOLPI

AVAR: NASCA

CESENA – SPEZIA h. 17:15

DI MARCO

MONACO – SANTAROSSA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:    COSSO

AVAR:     SERRA

CARRARESE – MONZA h. 19:30

ABISSO

MOKHTAR – RINALDI

IV:     DI MARIO

VAR:     GIUA

AVAR:      PRONTERA

JUVE STABIA – MODENA Domenica 22/02 h. 15:00

AYROLDI

MONDIN – ZANELLATI

IV:       ESPOSITO

VAR:     SERRA

AVAR: PAGANESSI

REGGIANA – AVELLINO Domenica 22/02 h. 17:15

TREMOLADA

CAPALDO – REGATTIERI

IV:       CALZAVARA

VAR:     RUTELLA

AVAR:   GARIGLIO

Febbraio 19, 2026
scritto daRedazione
