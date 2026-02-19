Serie B , designazioni 26/esima giornata

FROSINONE – EMPOLI Venerdì 20/02 h. 20:30
MUCERA
GARZELLI – CORTESE
IV: PERRI
VAR: GHERSINI
AVAR: GUALTIERI
MANTOVA – SAMPDORIA h. 15:00
BONACINA
CAVALLINA – ZEZZA
IV: MIGLIORINI
VAR: BARONI
AVAR: DI VUOLO
PADOVA – BARI h. 15:00
COLLU
SCATRAGLI – EMMANUELE
IV: TURRINI
VAR: SANTORO
AVAR: PEZZUTO
PALERMO – SUDTIROL h. 15:00
CREZZINI (foto)
TRINCHIERI – GALIMBERTI
IV: LUONGO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRENNA
VENEZIA – PESCARA h. 15:00
ARENA
FONTEMURATO – BELSANTI
IV: ZANOTTI
VAR: MONALDI
AVAR: DEL GIOVANE
VIRTUS ENTELLA – CATANZARO h. 15:00
PERENZONI
LUCIANI – SCARPA
IV: TERRIBILE
VAR: VOLPI
AVAR: NASCA
CESENA – SPEZIA h. 17:15
DI MARCO
MONACO – SANTAROSSA
IV: ALLEGRETTA
VAR: COSSO
AVAR: SERRA
CARRARESE – MONZA h. 19:30
ABISSO
MOKHTAR – RINALDI
IV: DI MARIO
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
JUVE STABIA – MODENA Domenica 22/02 h. 15:00
AYROLDI
MONDIN – ZANELLATI
IV: ESPOSITO
VAR: SERRA
AVAR: PAGANESSI
REGGIANA – AVELLINO Domenica 22/02 h. 17:15
TREMOLADA
CAPALDO – REGATTIERI
IV: CALZAVARA
VAR: RUTELLA
AVAR: GARIGLIO