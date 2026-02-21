IlComo batte l Juve allo Stadium . Finise 2-0 per la s quadra allenata da Fabregas.
Una Juventus ancora con le scorie dopo la batsta di Istambul contro il Galaasary , mai pericolosa , sconfiutta da un Como ordinato e cinico.
Nel primo tempo , Vojvoda porta in vamntaggio i lariano , in area l’ezx Toro calcia di si snistro , tiro leggermente deviato inganna Di Gregorio. La Juve non reagisce , e commette tanti errori in disimpegno difensivo. Unica conclusione bianconera con Thuram dalla distanza con Butez pronto alla respinta. La squadra di Fabregas sfiora il raddoppio con Dachuna su errore della difesa bianconera.
Nella rirpesa , il live motiv del match non cambia , e il Como su velòoce ripartenza in contropiede raddoppia: DSacunha serve Charqueret solo davanti alla porta , facil e il tapi,
L’inerzai del match negativo della Juve non cambia nemmeno dopo il raddoppio del Como. Un lampo all’81’ con il palom centrat il palo su conclusione di Koopmeiners. Finisce 2-0 a favore del Como , . Juve svuotata sena carattere . larianbi con ambizioni Champions ,a-1 dalla Juve , bianconeri con il peso del match di riutorno contro il Galatasaray.
IL TABELLINO
JUVENTUS-COMO 0-2
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (29’ st Boga), Cambiaso (38’ st Kostic); Miretti (1’ st Conceicao), Yildiz (38’ st Adzic); Openda (29’ st David). Allenatore: Spalletti. A disp.: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Cabal, Rizzo. All.: Spalletti
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (28’ st Van der Brempt); Vojvoda (28’ st Diego Carlos), Caqueret (41’ st Alberto Moreno), Baturina (15’ st Sergi Roberto); Douvikas (41’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Lahdo, Rodriguez, Kuhn, Addai. All.: Fabregas
Arbitro: Doveri
Marcatori: 12’ Vojvoda, 16’ st Caqueret
Ammoniti: Locatelli (J)