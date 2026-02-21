Allegri e la sindrome da cartellino Rosso

L’ultima espulsione in ordine temporae di Massimiliano Allegri durante la partita Milan-Como a seguito di un bisticcio con la panchina dei lariani match match terminato 1-1.

Iil tecnico del Milan vive intensa,ente le partite . Lo scorso anno (settembre 2025)è stato e espulso nella parttita contro il Bologna in seguito alle proteste per un rigore prima concesso e poi revocato ai rossoneri; in quell’occasione Allegri aveva anche tolto la giacca per l’irritazione.

IL terzo artellino rosso in (Milan–Lazio (novembre 2025)per proteste nei confronti dell’arbitro durante una “on field review” e nel post-gara ha spiegato di non aver insultato l’arbitro ma di aver espresso frustrazione (“quando ci sei tu succede sempre un casino”).

No solo squalificheper il tecnicio di Livorno

Per l’espulsione subita in Milan–Lazio, Allegri è stato squalificato per una giornata di campionato e multato di circa 10 000 €.

In un’altra occasione nella stessa stagione (per l’espulsione in Milan–Bologna), aveva scontato anch’egli una giornata di squalifica e una sanzione economica.

Dopo l’epilogo di Milan–Como, il giudice sportivo ha confermato che Allegri salterà almeno una partita per la sua espulsione dovuta a proteste verso un membro dello staff avversario.