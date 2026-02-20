Serie A: Sassuolo-Helllas Verona , le probabili formazioni

Venerdì si apre la 26/esina nuova giornata di Serie A con il match al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona Sassuolo e Verona: out per squalifica Muharemovic e Matic, convocato Suslov, mentre Serdar si dovrà operare e tornerà solamente nella prossima stagione.

Ultima spiaggia per l’Hellas ultimo in classifica,contro un Sassuolo galvanizzato dalle ultime buone prestazioni, gli emiliano puntano un posto in Conference League.

Le ultime

Nel Sassuolo- Muharemovic e Matic, sono squalificatoi , cpsì come nel Verona Akpa Akpro e Orban.

SASSUOLO-VERONA, LA PROBABILi FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco.

Sassuolo-Verona di venerdì si può vedere in diretta tv e streaming su DAZN, tramite il sito e l’app ufficiale del servizio.