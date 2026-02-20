Sfondo scuro Sfondo chiaro
Conference League , i risultati
Serie A: Sassuolo-Helllas Verona , le probabili formazioni

Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione

Venerdì si apre la  26/esina nuova giornata di Serie A con il match al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona Sassuolo e Verona: out per squalifica Muharemovic e Matic, convocato Suslov, mentre Serdar si dovrà operare e tornerà solamente nella prossima stagione.

Ultima spiaggia per l’Hellas ultimo in classifica,contro un Sassuolo galvanizzato dalle ultime buone prestazioni, gli emiliano puntano un  posto in Conference League.

Le ultime

Nel Sassuolo- Muharemovic e Matic, sono squalificatoi , cpsì come nel Verona  Akpa Akpro e Orban.

SASSUOLO-VERONA, LA PROBABILi  FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco.

Sassuolo-Verona di venerdì si può vedere in diretta tv e streaming su DAZN, tramite il sito e l’app ufficiale del servizio.

