Europa League: Brann-Bologna 0-1, decide Castro Leggi ora
Serie A: Sassuolo-Helllas Verona , le probabili formazioni
Inter , Lautrao risdentimento musclare al polpaccio sinistro prsumibie stop di 5 partite
Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione

E’ arrivata la disgnosi per Lautaro Martinez che ha effettuato gli esami dopo l’infortunio subito contro il Bodo/Glimt

I sospetti sulla gravità dell’infortunio subito da Lautaro Mariunez sono stati confermati dagli accertamenti che l’attaccante dell’Inter si è prcurato durante il match Champoio s Leaue contro il Bodo Glimt.i: Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare al soleo del polpaccio sinistro. L’argento costretto a saltare 5 partite. Una grave assenza per Chivu , in vista degli imegni impirtanti della squadra nerazzurra.

Il comunicato nerazzurro

 Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana.

Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione
Serie A: Sassuolo-Helllas Verona , le probabili formazioni

Febbraio 20, 2026
Gli infortuni di Lautaro dal 2017 al 2026

Febbraio 20, 2026

