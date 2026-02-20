Inter , Lautrao risdentimento musclare al polpaccio sinistro prsumibie stop di 5 partite

E’ arrivata la disgnosi per Lautaro Martinez che ha effettuato gli esami dopo l’infortunio subito contro il Bodo/Glimt

I sospetti sulla gravità dell’infortunio subito da Lautaro Mariunez sono stati confermati dagli accertamenti che l’attaccante dell’Inter si è prcurato durante il match Champoio s Leaue contro il Bodo Glimt.i: Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare al soleo del polpaccio sinistro. L’argento costretto a saltare 5 partite. Una grave assenza per Chivu , in vista degli imegni impirtanti della squadra nerazzurra.

Il comunicato nerazzurro

Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana.