Champions League: Bodo Glimt – Inter 3-1 Leggi ora
Napoli, Hojlund: “l’obiettivo numero uno è la Champions “
Napoli, Hojlund: “l’obiettivo numero uno è la Champions “

Febbraio 19, 2026
Rasmus Hojlund sarà l’ex di turno nella sfida alla New Balance Arena del Napoli contro l’Atalanta,. L’attaccante danese ha concesso un’intervista al qyotidiano Il Mattino:” Sto facendo una buona stagioneredo . Alla fine del campionato mancato tredici giornate , voglio aiutare la squadra a raggiungere il traguardo più alto possibile. Poi il danese ha paralto di scudetto: Ci i sono ancora 39 punti in palio, non sono pochi. Nulla è già definito e tutto può ancora accadere . L’Inter però in questo momento è molto avanti: ha un buon allenatore e una rosa formidabile“. L’obiettivo numero uno però rimane la qualificazione in Champions“-

