Milan , Allegri:”lo scudetto? Bisgna stare calmi”

Massimiliano Allegri si oprende un solo punto nela sfuda contro ilComo, match terminato 1-1 e retrocede -7 sull’Inter, Il tecnico rossonero non fa voli pindarici ed ha paralo di qualificazione Champions : “Abbiamo guadagnato un punto che sarà importante su Juventus, Napoli e Roma. Lo scudetto? Bisogna stare calmi. Il primo tempo è stato equilibrato e anche un po’ noioso, siamo andati sotto e non era facile recuperare in quelle condizioni. Ce l’abbiamo fatta e abbiamo avuto anche qualche altra occasione. Ora dobbiamo solo pensare a tornare a vincere contro il Parma“.. Quello che dobbiamo fare noi è di continuare a lavorare, fare i risultati. Domenica abbiamo una partita in casa con un avversario che concede poco: dobbiamo continuare a vincere per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici”.