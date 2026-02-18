Serie A: Milan – Como 1-1 , leao risponde a Nico Paz

Termina na in pareggio 1-1 il recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como.Rossoneri a -7 dall’Inter capolista.
ìInizio match lento con le due squyadre che si studiano , la scossa al 32′ : maignan commette una leggerezza nel servire fuori area Jashari , Nico Paz raccoglie e mette lapalla alle spalle del portiere rossonero. La reazione del Milan è immediata con la girata al volo di Tomori su cross di Atekame messa in angolo da Butez. Maignan si riprende deviando una conclusione ravvicinata di Sergi Roberto.
Nella rirpesa Pavlovic rimane negli spogliatoi per un problema muscolare , al suo posto entra Gabbia. N ico Paz viene ammonito in avvio di ripresa: il dieci di Fabregas era diffidato e salterà quindi la sfida contro la Juventus.
Il Milan spinge , San Siro altrettanto e al 64’ pareggia con Leao, bravo nel superare Butez con un pallonetto dolcissimo si lancio in profondita di Jashari Fofana si divora di testa il vantaggio al 70′ , prima della traversa colpita di testa da Leao: al lusitano viene però fischiato un fuorigioco.
All’80 nercosismno a bordo campo qualche parola di troppo tra le due panchine , espulso Allegri e Cattaneo il team manager del Como’ con il triplice fischio che ufficializza poi l’1-1 finale. Il Milan si porta così a 54 punti, scivolando a -7 dall’Inter capolista ma allungando almeno a+8 sulla Juve, quinta in classifica, in chiave Champions. A 42 punti sale invece il Como, che supera l’Atalanta al sesto posto.
IL TABELLINO
MILAN-COMO 1-1
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (1’ st Gabbia); Athekame (10’ st Saelemaekers), Jashari, Modric, Ricci (10’ st Fofana), Bartesaghi; Nkunku (17’ st Fullkrug), Leao (37’ st Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupinan, Odogu; Loftus-Cheek. All.: Allegri
Como (3-5-2): Butez; Kempf, Ramon, Diego Carlos; Vojvoda (45’ st Smolcic), Perrone, Caqueret (33’ st Da Cunha), Sergi Roberto (33’ st Jesus Rodriguez), Van der Brempt (26’ st Valle); Nico Paz (26’ st Douvikas), Baturina. A disp.: Cavlina, Tornqvist, Vigorito; Moreno; Lahdo; Addai, Kuhn. All.: Fàbregas
Arbitro: Mariani
Marcatori: 32’ Nico Paz (C), 19’ st Leao (M)
Ammoniti: Nico Paz (C), Butez (C), Ramon (C), Leao (M), Saelemaekers (M)
Espulsi: Allegri (M)