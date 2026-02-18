Champions League: risultati e marcatori delle gare di andata dei playoff

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League finale : Galatasaray -Juventus 5-2
Febbraio 18, 2026
scritto daRedazione

Sconfitte per Atalanta e Juventus, il PSG batte in rimonta il Monaco Ioreal Maddri batte il Benfica grazie al gol di . Vinicius

GALATASARAY – JUVENTUS 5-2

    Marcatori: 15′ Sara (G), 16′, 32′ Koopmeiners (J), 49′, 75′ Lang (G), 60′ Sanchez (G), 86′ Boey (G)

 

    BENFICA-REAL MADRID 0-1

    Marcatori: 50′ Vinicius Junior

    BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0

    Marcatori: 3′ Guirassy, 42′ Beier

    MONACO-PSG 2-3

    Marcatori: 1′, 18′ Balogun (M), 29′, 67′ Doué (P), 41′ Hakimi (P)

    QARABAG-NEWCASTLE

    Mercoledì 18 febbraio, ore 18.45

    BODO/GLIMT-INTER

    Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00

    CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID

    Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00

    OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN

    Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00

Febbraio 18, 2026
scritto daRedazione
Febbraio 18, 2026
Febbraio 18, 2026

