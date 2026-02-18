Champions League: risultati e marcatori delle gare di andata dei playoff

Sconfitte per Atalanta e Juventus, il PSG batte in rimonta il Monaco Ioreal Maddri batte il Benfica grazie al gol di . Vinicius
GALATASARAY – JUVENTUS 5-2
Marcatori: 15′ Sara (G), 16′, 32′ Koopmeiners (J), 49′, 75′ Lang (G), 60′ Sanchez (G), 86′ Boey (G)
BENFICA-REAL MADRID 0-1
Marcatori: 50′ Vinicius Junior
BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0
Marcatori: 3′ Guirassy, 42′ Beier
MONACO-PSG 2-3
Marcatori: 1′, 18′ Balogun (M), 29′, 67′ Doué (P), 41′ Hakimi (P)
QARABAG-NEWCASTLE
Mercoledì 18 febbraio, ore 18.45
BODO/GLIMT-INTER
Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00
CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID
Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00
OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN
Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00