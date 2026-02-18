Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tennis, Berrettini esordio con vittoria atp500 di Rio de Janeiro
Atalanta,Palladino:”A casa nostra, possiamo fare due gol”
Febbraio 18, 2026
Raffaele Palladino ci crede nonostante la sconfitta 2-0 nel match d’andata contro il Borussia Dortmund nei playoff Champions Leaguel termine della sfida con il Borussia Dortmund, il tecnico hanparalto a Sky Sport: “È un peccato siamo andati subito in svantaggio . Abbiamo giocato contro un’ ottima squadra, attaccano la profondità e hanno giocatori di buone individualità tecniche . Nel primo tempo non abbiamo giocato bene. Nel secondo siamo cresciuti abbiamo nella gestione della palla e abbiamo avuto più soluzioni davanti ma, ciu è mancato l’ultimo passaggio e un po’ di qualità negli ultimi metri. A Bergamo sarà diverso possiamo fargli due gol. Ci crediamo e i ragazzi sono consapevoli della partita, al ritorno ci metteremo grande intensità”. 

Febbraio 18, 2026
Febbraio 17, 2026
Febbraio 18, 2026

