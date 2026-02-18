Como, Fabregas:”abbiamo giocato una partita seria e matura”

Cesc Fabregas , dopo il pareggio 1-1contro il Milan : sono soddisfatto ,venire qui a San Siro a giocare così è bello da vedere e dobbiamo continuare. Sono molto orgoglioso, prestazione veramente importante Dobbiamo mettere la testa subito là, ma la squadra dimostra di dare sempre una risposta positiva. Peccato per la non espulsione di Saelemakers, era chiarissima e mancavano 12 minuti, con gente fresca nostra in campoServiva una prestazione del genere dopo la partita di sabato contro la Fiorentina”.Ora dobbiamo trovare forza ed energia per la Juventus”