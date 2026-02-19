Have Ball: Puma svela il nuovo pallone Prmier League Thrill

PUMA presenta oggi il Premier League Thrill Edition Ball, il pallone ufficiale da gara finale che contribuirà a decidere la stagione 2025/26 della Premier League. Creato per i momenti in cui tutto è in gioco, il Thrill Edition cattura la velocità, l’intensità e la tensione mozzafiato che definiscono il campionato più seguito al mondo, portando pura adrenalina calcistica sui campi di tutto il pianeta.

Progettato per brillare sotto i riflettori e nei momenti di massima pressione, il pallone Thrill riflette la Premier League nella sua forma più elettrizzante: gol decisivi all’ultimo minuto, azioni da una parte all’altra del campo e attimi che fanno balzare i tifosi dai propri posti. Le grafiche audaci e i dettagli dinamici fanno sì che il pallone risalti negli stadi, sugli schermi e in ogni momento chiave della stagione.

Progettato per performance d’élite, il Thrill Edition Ball è pensato per i professionisti sui campi della Premier League e per i giocatori di tutto il mondo che inseguono grandi momenti. Oltre al forte impatto visivo, il pallone garantisce precisione quando conta davvero, maggiore controllo, costanza e reattività anche nei contesti di gioco più rapidi ed esigenti.

“Thrill rappresenta i momenti che definiscono la Premier League – ritmo, creatività e imprevedibilità”, ha dichiarato Dominique Gathier, Vice President BU Teamsport di PUMA. “Questo pallone è progettato per il massimo livello del gioco, quando ogni tocco conta e l’intensità è al culmine. Noi portiamo l’eccellenza del prodotto, i giocatori le emozioni.”

Ufficialmente denominato PUMA Orbita Ultimate PL Thrill, il pallone presenta dodici pannelli dalla forma uniforme per una distribuzione ottimale del peso e un perfetto equilibrio. La tecnologia di stampaggio ad alta frequenza assicura un’eccellente durata, mentre cuciture più ampie e profonde migliorano aerodinamica, mantenimento della forma e morbidezza costante al tocco, garantendo performance d’élite in ogni condizione e su ogni campo.

Il Premier League Thrill Edition Ball è disponibile su PUMA.com, nei PUMA Store e presso selezionati retailer. Il pallone farà il suo debutto ufficiale in campo in Premier League a marzo 2026, mentre la corsa al titolo entrerà nel vivo.