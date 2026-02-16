Liga -(Spagna) – risultati e classifica 24a Giornata

Giornata 24
Venerdì 13 Feb 2026
Elche 0 – 0 Osasuna
Sabato 14 Feb 2026
Espanyol Espanyol 2 – 2 Celta Vigo
Getafe 2 – 1 Villarreal
Siviglia 1 – 1 Alaves
Real Madrid 4 – 1 Real Sociedad
Domenica 15 Feb 2026
Real Oviedo 1 – 2 Athletic Bilbao
Rayo Vallecano 3 – 0 Atletico Madrid
Levante 0 – 2 Valencia
Maiorca 1 – 2 Betis Siviglia
CLASSIFICA
|os
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|53
|19
|34
|VVVVV
|2
|Barcellona
|58
|23
|19
|1
|3
|63
|23
|40
|VPVVV
|3
|Villarreal
|45
|23
|14
|3
|6
|44
|26
|18
|PPNVP
|4
|Atletico Madrid
|45
|24
|13
|6
|5
|38
|21
|17
|VVNPP
|5
|Betis Siviglia
|41
|24
|11
|8
|5
|39
|29
|10
|VPVVV
|6
|Espanyol
|35
|24
|10
|5
|9
|29
|33
|-4
|PPPPN
|7
|Celta Vigo
|34
|24
|8
|10
|6
|32
|27
|5
|VPNPN
|8
|Real Sociedad
|31
|24
|8
|7
|9
|34
|35
|-1
|VVNVP
|9
|Athletic Bilbao
|31
|24
|9
|4
|11
|27
|34
|-7
|PPNVV
|10
|Osasuna
|30
|24
|8
|6
|10
|28
|28
|0
|VVNVN
|11
|Getafe
|29
|24
|8
|5
|11
|20
|28
|-8
|PNNVV
|12
|Siviglia
|26
|24
|7
|5
|12
|31
|39
|-8
|NVPNN
|13
|Alaves
|26
|24
|7
|5
|12
|21
|30
|-9
|PVVPN
|14
|Valencia
|26
|24
|6
|8
|10
|25
|37
|-12
|VVPPV
|15
|Girona
|26
|23
|6
|8
|9
|22
|37
|-15
|VVNPN
|16
|Elche
|25
|24
|5
|10
|9
|31
|35
|-4
|NPPPN
|17
|Rayo Vallecano
|25
|23
|6
|7
|10
|21
|30
|-9
|VPPPV
|18
|Maiorca
|24
|24
|6
|6
|12
|29
|39
|-10
|VPVPP
|19
|Levante
|18
|23
|4
|6
|13
|26
|40
|-14
|PVNPP
|20
|Real Oviedo
|16
|23
|3
|7
|13
|13
|36
|-23
|NPPVP