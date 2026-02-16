Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A, finale: Napoli-Roma 2-2 Malen , Spinazola, Malen (rig), Allison Santos
Ligue 1 - (Francia) - risultati e classifica 22a Giornata
Liga -(Spagna) – risultati e classifica 24a Giornata
Calcio Giovanile, 43° Torneo 'PECCI' . Le squadre partecipanti

Liga -(Spagna) – risultati e classifica 24a Giornata

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione

Giornata 24

Venerdì 13 Feb 2026

Elche  0 – 0  Osasuna

Sabato 14 Feb 2026

Espanyol Espanyol 2 – 2 Celta Vigo

Getafe  2 – 1 Villarreal

Siviglia  1 – 1  Alaves

Real Madrid  4 – 1 Real Sociedad

Domenica 15 Feb 2026

Real Oviedo  1 – 2 Athletic Bilbao

Rayo Vallecano  3 – 0 Atletico Madrid

Levante  0 – 2 Valencia

Maiorca 1 – 2 Betis Siviglia

CLASSIFICA

osSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Real Madrid60241932531934VVVVV
2Barcellona58231913632340VPVVV
3Villarreal45231436442618PPNVP
4Atletico Madrid45241365382117VVNPP
5Betis Siviglia41241185392910VPVVV
6Espanyol352410592933-4PPPPN
7Celta Vigo3424810632275VPNPN
8Real Sociedad31248793435-1VVNVP
9Athletic Bilbao312494112734-7PPNVV
10Osasuna3024861028280VVNVN
11Getafe292485112028-8PNNVV
12Siviglia262475123139-8NVPNN
13Alaves262475122130-9PVVPN
14Valencia262468102537-12VVPPV
15Girona26236892237-15VVNPN
16Elche252451093135-4NPPPN
17Rayo Vallecano252367102130-9VPPPV
18Maiorca242466122939-10VPVPP
19Levante182346132640-14PVNPP
20Real Oviedo162337131336-23NPPVP
Febbraio 16, 2026
