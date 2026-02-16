Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A, finale: Napoli-Roma 2-2 Malen , Spinazola, Malen (rig), Allison Santos Leggi ora
Premier League - (Inghilierra) - risultati e classifica 26^ Giornata
Ligue 1 – (Francia) – risultati e classifica 22a Giornata
Liga -(Spagna) - risultati e classifica 24a Giornata

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione

Giornata 22

Venerdì 13 Feb 2026

Rennes   3 – 1  PSG

Monaco  3 – 1 Nantes

Sabato 14 Feb 2026

Ol. Marsiglia  2 – 2 Strasburgo

Lille 1 – 1  Brest

Paris FC   0 – 5 Lens

Domenica 15 Feb 2026

Le Havre  2 – 1  Tolosa

Metz 1 – 3 Auxerre

Lorient  2 – 0 Angers

Ol. Lione  2 – 0 Nizza

CLASSIFICA

1Lens52221714421725VPVVV
2PSG51221633491930VVVVP
3Ol. Lione45221435362016VVVVV
4Ol. Marsiglia40221246482919VVNPN
5Lille3422104835314PPPNN
6Rennes34229763435-1NPPPV
7Strasburgo312294936297VVPPN
8Monaco312294935341PNVNV
9Lorient31228772933-4VVVPV
10Tolosa302286832266VVNPP
11Angers29228592227-5PNVVP
12Brest27227692934-5PPNVN
13Le Havre26226882027-7NNPVV
14Nizza232265112740-13PVNNP
15Paris FC222257102639-13VNNNP
16Auxerre172245131730-13PPNNV
17Nantes142235142040-20PPPPP
18Metz132234152249-27PPPNP
Articolo precedente

Premier League - (Inghilierra) - risultati e classifica 26^ Giornata

Febbraio 16, 2026
Articolo successivo

Liga -(Spagna) - risultati e classifica 24a Giornata

Febbraio 16, 2026

