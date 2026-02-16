Ligue 1 – (Francia) – risultati e classifica 22a Giornata

Giornata 22
Venerdì 13 Feb 2026
Rennes 3 – 1 PSG
Monaco 3 – 1 Nantes
Sabato 14 Feb 2026
Ol. Marsiglia 2 – 2 Strasburgo
Lille 1 – 1 Brest
Paris FC 0 – 5 Lens
Domenica 15 Feb 2026
Le Havre 2 – 1 Tolosa
Metz 1 – 3 Auxerre
Lorient 2 – 0 Angers
Ol. Lione 2 – 0 Nizza
CLASSIFICA
|1
|Lens
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|VPVVV
|2
|PSG
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|VVVVP
|3
|Ol. Lione
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|VVVVV
|4
|Ol. Marsiglia
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|VVNPN
|5
|Lille
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|PPPNN
|6
|Rennes
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|NPPPV
|7
|Strasburgo
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|VVPPN
|8
|Monaco
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|PNVNV
|9
|Lorient
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|VVVPV
|10
|Tolosa
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|VVNPP
|11
|Angers
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|PNVVP
|12
|Brest
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|PPNVN
|13
|Le Havre
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|NNPVV
|14
|Nizza
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|PVNNP
|15
|Paris FC
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|VNNNP
|16
|Auxerre
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|PPNNV
|17
|Nantes
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|PPPPP
|18
|Metz
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
|PPPNP