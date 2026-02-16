Bundesliga – (Germania ) -risultati e classifica 22a Giornata

Martedì 13 Gen 2026
Stoccarda 3 – 2 E. Francoforte
B. Dortmund 3 – 0 Werder Brema
Mainz 2 – 1 Heidenheim
Mercoledì 14 Gen 2026
Wolfsburg 2 – 1 St. Pauli
Lipsia 2 – 0 Friburgo
Hoffenheim 5 – 1 B. M’gladbach
Colonia 1 – 3 Bayern Monaco
Giovedì 15 Gen 2026
Augsburg 1 – 1 Union Berlino
CLASSIFICA
|1
|Bayern Monaco
|57
|22
|18
|3
|1
|82
|19
|63
|VPNVV
|2
|B. Dortmund
|51
|22
|15
|6
|1
|47
|20
|27
|VVVVV
|3
|Hoffenheim
|45
|22
|14
|3
|5
|47
|28
|19
|VVVPV
|4
|Stoccarda
|42
|22
|13
|3
|6
|41
|29
|12
|NVVPV
|5
|Lipsia
|40
|22
|12
|4
|6
|42
|30
|12
|VNPVN
|6
|Bayer Leverkusen
|39
|21
|12
|3
|6
|43
|27
|16
|PVVNV
|7
|E. Francoforte
|31
|22
|8
|7
|7
|44
|46
|-2
|NPPNV
|8
|Friburgo
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|36
|-4
|NVPVP
|9
|Amburgo
|25
|21
|6
|7
|8
|24
|31
|-7
|NNNVV
|10
|Union Berlino
|25
|22
|6
|7
|9
|28
|37
|-9
|NPPNP
|11
|Augsburg
|25
|22
|7
|4
|11
|25
|39
|-14
|NVVPV
|12
|Colonia
|23
|22
|6
|5
|11
|31
|37
|-6
|VPVPP
|13
|B. M’gladbach
|22
|22
|5
|7
|10
|25
|37
|-12
|NPNNP
|14
|Mainz
|21
|22
|5
|6
|11
|25
|37
|-12
|PVVVP
|15
|Wolfsburg
|20
|22
|5
|5
|12
|31
|46
|-15
|NPPPN
|16
|Werder Brema
|19
|22
|4
|7
|11
|22
|42
|-20
|PPNPP
|17
|St. Pauli
|17
|22
|4
|5
|13
|20
|39
|-19
|NNPVP
|18
|Heidenheim
|13
|22
|3
|4
|15
|19
|48
|-29
|NPPPP