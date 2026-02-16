Bundesliga – (Germania ) -risultati e classifica 22a Giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione

Martedì 13 Gen 2026

                Stoccarda   3 – 2   E. Francoforte

                B. Dortmund    3 – 0  Werder Brema

                Mainz  2 – 1  Heidenheim

Mercoledì 14 Gen 2026

Wolfsburg   2 – 1  St. Pauli

Lipsia   2 – 0  Friburgo

Hoffenheim 5 – 1 B. M’gladbach

Colonia  1 – 3 Bayern Monaco

Giovedì 15 Gen 2026

Augsburg  1 – 1 Union Berlino

CLASSIFICA

1Bayern Monaco57221831821963VPNVV
2B. Dortmund51221561472027VVVVV
3Hoffenheim45221435472819VVVPV
4Stoccarda42221336412912NVVPV
5Lipsia40221246423012VNPVN
6Bayer Leverkusen39211236432716PVVNV
7E. Francoforte31228774446-2NPPNV
8Friburgo30228683236-4NVPVP
9Amburgo25216782431-7NNNVV
10Union Berlino25226792837-9NPPNP
11Augsburg252274112539-14NVVPV
12Colonia232265113137-6VPVPP
13B. M’gladbach222257102537-12NPNNP
14Mainz212256112537-12PVVVP
15Wolfsburg202255123146-15NPPPN
16Werder Brema192247112242-20PPNPP
17St. Pauli172245132039-19NNPVP
18Heidenheim132234151948-29NPPPP
Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione
