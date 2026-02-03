Si è interrotta la favola dell’Albacete in Copa del rey. In semifinale accede il Barcellona la squadra di Seconda Divisione , battuta allo stadio Carlos Belmonte 2-1 dai Blaugrana e: ad aprire le marcature ci pensa il solito Lamine Yamal al 39′ del primo tempo. Nella ripresa, il ritrovato Araujo firma il 2-0 al 56′. A 3 minuti dalla fine, un gol di Javi Moreno riapre clamorosamente la partita con i blaugrana costretti a soffrire nel finale per strappare il pass per le semifinali.
Copa del Rey:”finisce la favola del’Albacete. Barcellona in semifinale
Febbraio 3, 2026