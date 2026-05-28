Fascicolo nella top ten a Vallelunga

L’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi nel fine settimana scorso ha ospitato il secondo atto del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Beppe Fascicolo rientra dalla trasferta laziale con un settimo e un sesto posto nella classe GT3 Am conquistati con tenacia con la Mercedes AMG GT3 numero 16 del team Stratia Motorsport. A condividere questa esperienza il compagno di questa stagione Alexey Denisov con il quale cresce di gara in gara l’affiatamento.

“È stato un fine settimana tutto sommato positivo – ha commentato Fascicolo, di rientro da Vallelunga -. Abbiamo portato a casa la vettura senza danni in un tracciato impegnativo dove può accadere di tutto. Sono soddisfatto della mia prestazione: ho dato il massimo e abbiamo spinto sia in qualifica sia in gara. Grazie a questi risultati guardiamo con fiducia al prossimo impegno che sarà sul tracciato del Mugello. Prima di allora cercheremo di mettere a punto la vettura per provare a migliorare anche qualche cosa in termini di performance e velocità”.

Con i punti conquistati a Vallelunga la coppia Fascicolo-Denisov arriva a quota 18, validi per occupare la nona posizione della classifica riservata alla classe GT3 Am.

Il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint ritorna nel fine settimana dal 24 al 26 luglio all’Autodromo Internazionale del Mugello.