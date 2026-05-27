Atalanta , si chiude l’era D’Amico: Giuntoli pronto al nuovo corso nerazzurro

L’Atalanta volta pagina e ufficializza la separazione da Tony D’Amico. Dopo quattro stagioni intense e ricche di risultati, il direttore sportivo lascia Bergamo con il ringraziamento della società e della proprietà nerazzurra, che attraverso un comunicato hanno espresso gratitudine per il lavoro svolto negli ultimi anni.

L’addio di D’Amico rappresenta uno dei primi grandi movimenti dell’estate atalantina e apre immediatamente le porte a una nuova fase progettuale. Il nome scelto per raccoglierne l’eredità è quello di Cristiano Giuntoli, il cui arrivo dovrebbe essere ufficializzato a breve.

Per Giuntoli si tratterebbe di una nuova sfida importante dopo le esperienze vincenti vissute tra Napoli e Juventus. A Bergamo, inoltre, potrebbe ricomporsi anche il tandem con Maurizio Sarri, alimentando le indiscrezioni su un possibile nuovo progetto tecnico targato esperienza e qualità di gioco.

Nel frattempo, il futuro di D’Amico sembra già scritto. L’ex dirigente atalantino è infatti in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo dell’Roma, dove prenderebbe il posto di Massara.

Nella Capitale ritroverebbe Gian Piero Gasperini, con cui aveva condiviso anni importanti all’Atalanta. Una reunion che potrebbe diventare uno dei punti di partenza del nuovo progetto giallorosso. Secondo le indiscrezioni, l’intesa tra la Roma e D’Amico sarebbe vicina sulla base di un accordo pluriennale con un ingaggio intorno a 1,5 milioni di euro a stagione.