Carnevali guarda avanti: il Sassuolo prepara il futuro tra panchina e mercato

In casa Sassuolo è tempo di riflessioni e programmazione. A fare il punto della situazione è stato l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che ha parlato del proprio futuro e delle possibili novità in vista della prossima stagione.

Il dirigente neroverde ha innanzitutto spento le indiscrezioni che lo volevano vicino al Milan: dopo tredici anni al Sassuolo, Carnevali – ai microfoni Sky – ha ribadito di non aver avuto contatti con il club rossonero né con altre società.

Più delicata invece la situazione legata a Fabio Grosso. Nonostante l’ottimo rapporto con la società, il tecnico sarebbe orientato a intraprendere una nuova esperienza lontano dall’Emilia. Il Sassuolo, pur dispiaciuto, non sembra intenzionato a ostacolare la sua scelta e si sta già muovendo per trovare il profilo giusto a cui affidare la panchina.

Tra i nomi seguiti ci sono quelli di Ignazio Abate e Alberto Aquilani, due allenatori giovani e apprezzati per idee e filosofia di gioco. Tuttavia il club starebbe valutando anche soluzioni provenienti dall’estero, segnale della volontà di aprirsi a nuove prospettive tecniche.

Sul fronte mercato, Carnevali ha infine chiarito che al momento non esistono trattative concrete con l’Inter Milan per Tarik Muharemović, anche se il difensore potrebbe attirare interesse da altri campionati europei nelle prossime settimane.