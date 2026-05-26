Arnaldi e Darderi brillano a Parigi: Italia avanti al Roland Garros, fuori Cocciaretto

Prosegue il momento positivo del tennis azzurro al Roland Garros, dove Matteo Arnaldi e Luciano Darderi conquistano con autorità l’accesso al secondo turno dello Slam parigino. Si interrompe invece subito il cammino di Elisabetta Cocciaretto, eliminata dalla giovane russa Alina Korneeva.
Grande prova di carattere per Matteo Arnaldi, protagonista di una sfida intensa contro l’olandese Tallon Griekspoor. Dopo oltre quattro ore di gioco, il ligure si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, rimontando momenti complicati e mostrando grande solidità mentale. Nel prossimo turno lo attende un test di altissimo livello contro Stefanos Tsitsipas.
Successo netto anche per Luciano Darderi, che ha superato l’austriaco Sebastian Ofner in tre set. L’azzurro, testa di serie numero 14, ha controllato il match con crescente sicurezza dopo un primo parziale molto combattuto, chiudendo 7-6, 6-2, 6-3. Al prossimo turno affronterà l’argentino Francisco Comesana.
Non arrivano invece buone notizie dal tabellone femminile, dove Elisabetta Cocciaretto è stata sorpresa dalla diciottenne Alina Korneeva, costretta così a lasciare il torneo già al primo turno.
L’Italia del tennis continua comunque a sorridere sulla terra rossa di Parigi, confermando l’ottimo stato di forma dei suoi protagonisti maschili.