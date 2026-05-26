Il Real Madrid frantuma i sogni di Como e Inter , Nico Paz tornaai Blancos

Il Real Madrid ha preso la sua decisione: Nico Paz tornerà in Spagna. Dopo due stagioni di crescita in Italia, il talento argentino è pronto a riabbracciare i Blancos, spegnendo definitivamente le speranze del Como 1907 e dell’FC Internazionale Milano.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid ha ancora due settimane di tempo per esercitare la clausola di riacquisto fissata a 9 milioni di euro, ma la scelta sembra ormai già fatta. La dirigenza madrilena considera infatti il ritorno del classe 2004 un investimento strategico per il futuro del club.

A nulla sono serviti i tentativi del Como di trattenerlo dopo l’ottima esperienza vissuta sul lago sotto la guida di Cesc Fabregas. Anche l’Inter aveva mostrato grande interesse per il fantasista argentino, con Javier Zanetti che aveva pubblicamente confermato l’apprezzamento nerazzurro.

Le prestazioni offerte da Nico Paz in Serie A hanno convinto definitivamente il Real Madrid, pronto ora a riportarlo al Santiago Bernabéu e a costruire intorno a lui parte del futuro della squadra. Il giovane argentino, che prenderà parte anche al prossimo Mondiale con la sua nazionale, potrebbe inoltre ottenere un importante adeguamento economico del contratto.

Il Real si riprende il suo talento: per Como e Inter il sogno Nico Paz è destinato a svanire.